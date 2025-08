Tragico maxi-scontro in A1, muoiono tre persone su un'ambulanza. 15 feriti, uno grave

Drammatico incidente questa mattina sull’Autostrada A1, nel tratto compreso tra Valdarno e Arezzo, dove si è verificato uno scontro con più veicoli.

Nel violento impatto sono rimasti coinvolti un tir, tre automobili, un caravan e un’ambulanza. Le tre vittime viaggiavano proprio a bordo del mezzo di soccorso. Il bilancio è di 15 feriti, di cui uno in codice rosso, quattro in codice giallo e dieci in codice verde.

Sul posto sono intervenuti i due elicotteri Pegaso, automediche, squadre del 118 da Firenze e Arezzo, Vigili del Fuoco e Polizia Stradale. È stato attivato il protocollo per maxiemergenza.

L’autostrada è rimasta bloccata in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e i rilievi e si registrano 6 km di coda. Autostrade per l’Italia consiglia percorsi alternativi: per chi viaggia verso Bologna, uscita a Valdichiana, percorso sulla Siena-Bettolle e rientro a Valdarno; in direzione Roma, uscita consigliata a Firenze Impruneta con rientro a Valdichiana.

Sul luogo dell'incidente stanno operando anche i vigili del fuoco con due squadre provenienti dal distaccamento di Montevarchi e dalla centrale di Arezzo con il supporto dell'autogru preveniente dal comando di Firenze.

Chi sono le vittime

Sono Gianni Trappolini, 56 anni e Giulia Santoni, 24, i due volontari della Misericordia di Terranuova Bracciolini morti nello scontro. A causa dell'incidente è deceduta anche la paziente trasportata sull'ambulanza, una donna di circa 70 anni.

Dinamica al vaglio

Si studia la dinamica. Secondo quanto ricostruito, a differenza di quanto inizialmente spiegato, non c'è stato alcun salto di carreggiata di un camion.

I mezzi coinvolti viaggiavano tutti nella stessa direzione: tra questi un tir, un'ambulanza che è stata travolta dal rimorchio dell'autoarticolato, un'auto che trainava una roulotte e un autocarro. Urtato un bus turistico.

Tratto riaperto

Alle 15:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma, precedentemente chiuso per consentire le complesse operazioni di soccorso a seguito dell'incidente avvenuto all'altezza del km 339, in direzione Bologna. Si è trattato di un tamponamento tra tre mezzi pesanti, un'ambulanza e un caravan, la cui dinamica è ancora al vaglio delle autorità competenti. Nell'incidente, tre persone hanno perso la vita e quattordici persone sono rimaste ferite.

Il cordoglio della Misericordia

L'ambulanza coinvolta è della Misericordia di Terranuova Bracciolini e le tre vittime sono due volontari e il paziente trasportato. Il Coordinamento delle Misericordie Fiorentine esprime il più profondo cordoglio per le vittime: "È un dolore che ci attraversa tutti. La Misericordia è una famiglia, e oggi piangiamo fratelli e sorelle che hanno incarnato fino all’ultimo istante lo spirito più autentico del volontariato. Alla comunità di Terranuova, ai familiari delle vittime, ai confratelli e alle consorelle, va il nostro abbraccio e la nostra preghiera. Non li dimenticheremo". Anche il governatore Eugenio Giani esprime "il più profondo cordoglio della Regione Toscana ai familiari delle vittime".

Notizie correlate