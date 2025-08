Incidente sull'Aurelia, tratto di Gavorrano temporaneamente chiuso al traffico

Per consentire le operazioni di recupero e rimozione di un mezzo pesante incidentato, la statale 1 “Via Aurelia” è temporaneamente chiusa al traffico all’altezza dello svincolo di Giuncarico a Gavorrano (GR) lungo la carreggiata in direzione Liguria.

La circolazione è provvisoriamente deviata in uscita sulla rete locale. Viabilità regolare in direzione Grosseto.

Il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione dell’emergenza e per riaprire al traffico la statale non appena completate le attività di rimozione del veicolo.

Fonte: Anas