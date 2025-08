Ladri tentano il colpo a un supermercato alla periferia di Montelupo

I ladri sono entrati in azione alla periferia di Montelupo Fiorentino, vicino alla frazione di Fibbiana. Hanno usato un'auto rubata come ariete per rubare da un supermercato in via Arti e Mestieri nella notte tra sabato 2 e domenica 3 agosto.

Con l'utilitaria rubata - auto simile a furti sullo stesso genere avvenuti in zona - hanno provato a sfondare la porta del supermercato per rubare dal fondo cassa. L'allarme o forse auto in lontananza li hanno fatti desistere.

Mentre indagano i carabinieri, si fa la conta dei danni, per adesso risultano ingenti anche se il supermercato è rimasto aperto. La notizia è stata riportata da La Nazione.

