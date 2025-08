Larissa Iapichino regina del salto in lungo, ottavo titolo italiano in carriera

Larissa Iapichino conquista l’ottavo titolo italiano della sua carriera, il quarto in campo aperto, imponendosi nel salto in lungo agli Assoluti di atletica a Caorle. La portacolori delle Fiamme Oro, dopo due nulli iniziali, centra la misura vincente al quarto tentativo: un 6,78 che le vale l’oro e l’applauso convinto del pubblico, tutto schierato a sostenerla dalle tribune gremite.

Alle sue spalle si piazza Arianna Battistella (Carabinieri), con il suo 6,41, mentre il terzo gradino del podio va a Chiara Galvani dell’Atletica Brescia 1950 con un salto da 6,20.

Giornata da incorniciare anche per Daisy Okasue, 29enne torinese delle Fiamme Gialle, che firma una pregevole doppietta tra disco e peso. Dopo il titolo ottenuto ieri nel lancio del disco – la disciplina in cui è arrivata ottava ai Giochi di Parigi – oggi trionfa anche nel getto del peso, conquistando il suo primo titolo italiano nella specialità. Decisivo un lancio da 15,55 metri all’ultima prova, che le consente di superare in extremis Sara Verteramo (Battaglio Cus Torino, 15,41). Terza Vivian Osagie con 14,54.