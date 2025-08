Lavoro, Consiglio regionale aumenta contributi per sostegno occupazione

Aumentare i contributi a sostegno dell’occupazione per il periodo 2023-2025. È quanto chiede la mozione del gruppo Pd approvata all’unanimità dal Consiglio regionale nella seduta di giovedì 31 luglio.

Nel testo si ricordano le risorse messe in campo per: over 30 disoccupati licenziati a partire dal primo gennaio 2021, ad eccezione dei licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, assunti a tempo indeterminato; over 30 disoccupati appartenenti a categorie svantaggiate, assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno 12 mesi; over 55 disoccupati assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno 12 mesi; under 30 disoccupati assunti a tempo indeterminato; donne disoccupate assunte a tempo indeterminato; persone con disabilità, iscritte negli appositi elenchi, assunte a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno 12 mesi.

Per queste categorie, tramite avviso, era stato previsto un impegno complessivo di oltre 12milioni 500mila euro per il triennio.

Dall'analisi dei dati del primo trimestre del 2025, è emerso che per le donne disoccupate sono stati già impegnati oltre un milione 600mila euro, per gli under 30, sono stati impegnati 750mila euro.

La mozione impegna la Giunta a valutare la possibilità di aumentare gli stanziamenti per quelle categorie che, in base alle domande ricevute e ammesse nel primo trimestre del 2025, si stanno avvicinando all'esaurimento delle risorse.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

Notizie correlate