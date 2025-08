Montespertoli Musica: il festival continua per tutto agosto con quattro serate imperdibili

Montespertoli si prepara a vivere un agosto ricco di musica, teatro e contaminazioni artistiche grazie a Montespertoli Musica (MoMu), il festival che anima le frazioni e le piazze del territorio con appuntamenti di grande qualità.

Dopo il successo delle prime date, MoMu prosegue con quattro nuovi spettacoli che porteranno il pubblico alla scoperta di sonorità e linguaggi differenti:

7 agosto – ore 21:30 – La Ripa, Azienda Agricola La Ripa Verde

Ad aprire il calendario di agosto sarà A Birchola, un raffinato trio proveniente da Parigi che renderà omaggio ai maestri della canzone brasiliana. Agathe Francopoulo (voce), Francesco Cosentini (chitarra) e Nils Wekstein (percussioni) condurranno il pubblico in un viaggio tra bossa nova e samba popolare, con arrangiamenti personali e grande eleganza.

Dalle 19.00 sarà possibile visitare l’Azienda Agricola La Ripa Verde, mentre dalle 20.00 si potrà partecipare a una degustazione di vini e prodotti locali. Sarà inoltre possibile visitare il Museo Amedeo Bassi.

14 agosto – ore 21:30 – Piazza Ninni Cassarà, Anselmo

Protagonista della serata sarà Escodamè, il laboratorio artistico permanente fondato dal cantante e performer Iacopo Crudeli. Un progetto che unisce canzone d’autore, teatro-canzone e performance visiva, per un omaggio contemporaneo ai grandi cantautori italiani. Con Crudeli sul palco, Gabriele Andreotti (chitarra), Roberta Brighi (basso) e Marco Martinelli (batteria).

La serata sarà arricchita da una cena e degustazioni presso A veglia sulle aie all’Agriturismo Manetti e dalla possibilità di visitare il Museo del Paesaggio di via Castiglioni.

21 agosto – ore 21:30 – Coeli Aula, Pieve di Santa Maria

Una serata all’insegna della tradizione popolare con Sara Marini e l’Accademia dei Rintronati di Quartaja, compagnia nata nel 2005 per valorizzare le tradizioni del “bruscello” e dell’ottava rima. La cantante umbra sarà accompagnata da Lorenzo Cannelli (pianoforte, voce, laouto cretese e symphonia medievale) e Michele Fondacci (percussioni), per un concerto acustico che intreccia canti della tradizione e nuove composizioni.

In questa occasione sarà organizzata un’apericena a cura dell’Associazione Eirene e sarà possibile partecipare a una passeggiata sulla collina di Botinaccio e Montecastello.

28 agosto – ore 21:30 – Piazza Angela e Maria Fresu, Martignana

A chiudere il festival sarà lo spettacolo teatrale “Un’opera da quattro soldi”, con la regia di Gianfranco Pedullà e le musiche originali di Francesco Giorgi, portato in scena dalla Compagnia Teatro popolare d’arte. Una rivisitazione del celebre capolavoro di John Gay e Bertolt Brecht, un teatro musicale che racconta, con ironia e critica sociale, le contraddizioni del mondo di oggi.

Prima dello spettacolo sarà possibile prendere parte a un’apericena a cura di Alimentari Latini Simone e visitare la chiesa di San Bartolomeo a Martignana.

Tutti gli eventi prevedono un biglietto unico non numerato al costo di 5 euro. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata scrivendo a info.tparte@gmail.com o chiamando il numero 371 1152940 oppure 0571 600255.

Montespertoli Musica rappresenta un’occasione unica per vivere il territorio in modo diverso, scoprendo luoghi suggestivi, degustando i sapori locali e lasciandosi coinvolgere da linguaggi artistici che spaziano dalla canzone brasiliana alla musica popolare, fino al teatro musicale.

Fonte: Teatro Popolare d'Arte Lastra a Signa

