Online il nuovo sito del Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Uno strumento innovativo più fruibile dagli utenti e tecnologicamente avanzato, capace di rispondere in modo puntuale alle esigenze degli spettatori. Sono queste, in sintesi, le caratteristiche del nuovo sito del Teatro del Popolo di Castelfiorentino che si rinnova, proponendosi con una veste accattivante e moderna.

Le novità però non sono soltanto formali, prevedendo soprattutto nella sostanza numerosi cambiamenti, con funzionalità più adeguate a dare risposte ai visitatori del sito. In particolare è ora possibile un acquisto dei biglietti più facilmente rintracciabile con i pulsanti presenti in home page; la possibilità di cercare argomenti di interesse o di iscriversi direttamente alla newsletter per rimanere aggiornati sulle proposte di teatro e cinema; una sezione interamente dedicata all'organizzazione di eventi in affitto all'interno dei locali; una chatbot a disposizione in caso di difficoltà nella fruizione del sito. Tutto questo senza lasciare indietro la storia e quanto ha condotto il Teatro del Popolo di Castelfiorentino ad essere oggi uno dei punti di riferimento del territorio.

In definitiva l’intero impianto del nuovo sito, è concepito come uno strumento capace di garantire servizi evoluti, ma facili da usare e organizzati sulla base dei bisogni degli utenti, rendendo così sempre più efficace, immediato ed evoluto il rapporto di comunicazione.

In attesa dell’inizio della nuova stagione non resta quindi che visitarlo collegandosi al seguente indirizzo: https://www.teatrocastelfiorentino.it/.

Fonte: Ufficio stampa Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino

