Palio di Fucecchio 'in trasferta' dai colleghi di Fonni

In occasione dell’edizione 2025 del Palio di Fonni, tra le manifestazioni più sentite e partecipate della Sardegna, anche il Palio di Fucecchio ha avuto un ruolo di rilievo grazie alla presenza istituzionale del consigliere comunale con delega alla promozione del Palio e ai rapporti con i palii d’Italia Daniele Cei.

Un invito che conferma il rapporto ormai consolidato tra le due comunità, maturato negli anni attraverso scambi, partecipazioni e un sentito rispetto reciproco.

“Partecipare al Palio di Fonni è sempre un grande piacere, poiché ogni volta ritroviamo l'autenticità di un rapporto umano costruito nel tempo, fatto di rispetto e di amicizia, che ci fa sentire a casa – ha dichiarato il consigliere Cei –. È fondamentale rafforzare questi legami, che rappresentano una risorsa per la promozione dei nostri territori e per la tutela di tradizioni che affondano le radici nella storia”.

Fonni, come già in passato, ha accolto con calore la delegazione fucecchiese, confermando la propria vocazione all’ospitalità. Tra gli ospiti anche una rappresentanza del Palio di Legnano e due grandi protagonisti delle corse a pelo: Aceto e Legno, leggende viventi che hanno segnato un’epoca nelle piazze italiane.

Il Palio, molto combattuto ed emozionante, ha visto la vittoria di Riccardo Maloccu, che montava l’eccellente Fastidio da Clodia. Il fantino, esordiente a Fonni, si è rivelato autentico profeta in patria, e la sua vittoria ha generato tantissimo entusiasmo e anche commozione fra il pubblico al traguardo. Una corsa che ha saputo unire spettacolo, orgoglio identitario e rispetto per il cavallo, in un contesto dove la passione e l’attaccamento alle proprie tradizioni resta protagonista.

La presenza del Comune di Fucecchio si inserisce anche nel percorso di dialogo tra le realtà italiane che organizzano palii e corse storiche, con l’idea, già condivisa con altri territori, di costruire nel tempo una rete in grado di rappresentare le esigenze comuni e valorizzare il patrimonio culturale che ciascun palio custodisce.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

