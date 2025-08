Perdita occulta di acqua, interruzione idrica a Monterappoli

Acque comunica che, per una perdita occulta sulla rete idrica nel comune di Empoli, dalla tarda serata di ieri e oggi lunedì 4 agosto è in corso un’interruzione dell’erogazione idrica a Monterappoli.

Al momento è ancora in corso l’attività di ricerca-perdite da parte dei tecnici. Per questa ragione non è ancora possibile indicare un orario di ripristino del servizio, che sarà comunicato appena possibile.

Al fine di limitare i disagi alla popolazione è in corso di allestimento un punto di distribuzione di acqua potabile nei pressi del campo sportivo in via Pier della Vigna.

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa