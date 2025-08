Regionali, Antonella Bundu candidata di 'Toscana Rossa': "La nostra è vera alternativa"

Antonella Bundu è la candidata presidente della lista Toscana Rossa alle prossime elezioni regionali. Il progetto politico riunisce Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Possibile, rappresentando l’area della 'sinistra-sinistra', alternativa al Cdx e anche al PD.

Presentata in piazza Santo Spirito a Firenze, la lista mira a offrire “una rappresentanza di rottura e di alternativa agli schieramenti bipartisan, assente da anni in Regione”. I quattro temi chiave sono pace, salute, ambiente e lavoro. Il 9 agosto è prevista un’assemblea pubblica a Viareggio.

"La nostra è una vera alternativa" a centrosinistra e centrodestra, ha affermato Bundu. "Un conto è guardare a sinistra, un conto è portare avanti programmi di sinistra". Ha inoltre criticato chi si oppone a progetti come l’aeroporto fiorentino ma sostiene alleanze con chi li promuove: "La nostra proposta è sempre stata chiara".

Francesca Trasatti (Potere al Popolo) ha definito la lista “alternativa al campo largo”, Leonardo Becheri (Rifondazione Comunista) l’ha descritta come “in contrapposizione al blocco di potere che c'è in Toscana”, mentre per Lotar Sanchez (Possibile) il programma "ha a che fare, ad esempio, con pace, lavoro e ambiente".

