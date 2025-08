Ristori alluvione, oltre 450 appuntamenti nei PDF di Empoli

Sono stati oltre 450 appuntamenti presi nelle tre sedi dei Punti Digitale Facile di Empoli, gestiti da Cora Impresa Sociale (ex cooperativa Il Piccolo Principe) nel periodo di apertura delle domande per i privati per la ricognizione danni e richiesta ristori sul portale online della Regione Toscana dopo l'alluvione del marzo 2025. Le domande potevano essere presentate dal 9 giugno, il 14 dello stesso mese è stato attivato il servizio nell'ambito di Punti Digitale Facile già attivi sul territorio, con due appuntamenti dedicati a Ponzano il 16 e il 19 giugno dove la Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa spiegava la procedura online e a fianco era possibile prenotare un appuntamento per l'assistenza alla domanda. Il 31 luglio è stato l'ultimo giorno in cui era possibile presentare le richieste.

In un mese e mezzo circa sono stati fissati e svolti, come detto, 450 appuntamenti, per un'ora circa di assistenza a ogni persona. Sono state 450 le famiglie supportate e guidate, con 6 operatori di sportello messi in campo in uno sforzo importante per la mole di lavoro delle famiglie. Basti pensare che negli ultimi due giorni sono stati presi 40 appuntamenti. Tutto questo è stato messo a disposizione gratuitamente della cittadinanza.

LE DICHIARAZIONI - "Avevamo detto che la vicinanza alla popolazione colpita dall'alluvione doveva essere massima e questo è stato un ottimo risultato - commenta il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi -. Abbiamo messo in campo un servizio che finora non c'era, sin dai primi giorni dopo l'emergenza. Siamo stati presenti con incontri dal vivo, con l'assistenza telefonica dello Sportello Ristori, le informazioni veicolate tramite il Gruppo Alluvionati Empoli su WhatsApp che conta quasi 800 iscritti e i Punti Digitale Facile. È stato pubblicato anche un video tutorial per chi voleva presentare la richiesta di ristori in modo autonomo, che ha totalizzato quasi 500 visualizzazioni su YouTube. Insomma, è stato dato il supporto più ampio e variegato possibile perché era giusto e doveroso farlo. Seguiamo i prossimi passi dalla Regione e dalla Protezione civile nazionale per i ristori alla popolazione, che speriamo arrivino nel più breve tempo possibile. Nel frattempo è stato annunciato un bando dalla Regione di 2,4 milioni di euro di Regione e Camera di Commercio di Firenze che andranno a sostenere le attività commerciali colpite, attendiamo anche questo supporto per i tanti professionisti che hanno subito importanti danni".

"Siamo ampiamente soddisfatti di come è stato gestito questo sportello a supporto dell'emergenza - commenta Juri Stabile, coordinatore Punti Digitale Facile di Empoli per Cora Impresa Sociale -. Questo percorso fa capire come la cooperazione sociale a fianco dell'ente pubblico dia un valore aggiunto ai servizi per la cittadinanza. Abbiamo provato a dare un'accoglienza più vicina ed empatica di quella che ci si aspetterebbe da un tradizionale sportello al cittadino, considerato il momento di difficoltà di tante persone che avevano accumulato importanti danni. Questa vicinanza ci è stata riconosciuta dalla popolazione e in molti casi il servizio dei PDF è stato utile anche per altre pratiche, come l'iscrizione scolastica, i servizi legati allo SPID e molto altro. I PDF continuano il loro corso, siamo attivi anche per agosto con un nuovo orario e siamo felici di aver potuto dare una mano e di esserci fatti conoscere. Abbiamo dato il massimo possibile, ci scusiamo se in alcuni casi non è stato possibile rispondere prontamente alle telefonate ma ne abbiamo ricevute moltissime in contemporanea e non abbiamo avuto modo di dare pronta risposta a tutti".

GLI ORARI ESTIVI DEI PUNTI DIGITALE FACILE - Agosto non ferma il lavoro del Punto Digitale Facile all'Urp di Empoli disponibile per ricevere assistenza e formazione gratuita per l'utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali. Rimarrà aperto lo sportello all'URP di Empoli (via Giuseppe Del Papa, 57), al piano terra del municipio. Gli orari saranno: lunedì, martedì e venerdì dalle 9 alle 13, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 13. Chiusura prevista dal 9 al 17 agosto compresi.

Sono attivi su appuntamento anche i Pdf di Casa Barzino, in Via Barzino n.1, quello presso il Centro Giovani Avane, in Via Magolo 32, tutti gestiti dalla Cora Impresa Sociale, e quello presso il Centro Empoli, in Via San Mamante 4, gestito dal Centro Life in collaborazione con la Cgil.

Contatti: tel 057182403 - 3348343218, mail pdf@web.ilpiccoloprincipe.coop. Per tutte le info regione.toscana.it/competenzedigitali

