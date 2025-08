Sds Alta Val d'Elsa, Laura Tattini nuova direttrice

È la dottoressa Laura Tattini la nuova direttrice della Società della Salute Alta Val d’Elsa. Nata a Firenze, era direttrice del SOSD Coordinamento Sanitario servizi Zona Distretto Pratese dell’Asl Toscana Centro. La sua nomina è stata firmata dalla presidente della SdS Alta Val d’Elsa Susanna Cenni d’intesa con il governatore della Regione Toscana Eugenio Giani. Entrerà in servizio lunedì 11 agosto.

La dottoressa Tattini, che subentra al facente funzione Lorenzo Baragatti, è laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Igiene e Medicina preventiva. Ha esperienza di 8 anni in direzione medica ospedaliera (S. M. Annunziata-Firenze e vecchio e nuovo ospedale di Prato), 2 anni in direzione aziendale durante il passaggio da 12 a 3 ASL, e 10 anni come Coordinatore Sanitario della Zona Distretto Pratese a supporto del Direttore di ZD.

«Una professionalità importante su cui potremo contare per affrontare le sfide della sanità territoriale, fondamentali per la qualità della vita dei nostri cittadini e cittadine, – dice Susanna Cenni, sindaca di Poggibonsi e presidente della SdS Alta Val d’Elsa. – A nome della Società della Salute Alta Valdelsa saluto e ringrazio la dottoressa Biancamaria Rossi e il dottor Lorenzo Baragatti, che hanno ricoperto questo ruolo con grande disponibilità e professionalità. Alla dottoressa Laura Tattini gli auguri di buon lavoro».

Le parole del direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est Marco Torre: «Rivolgo alla dottoressa Tattini i migliori auguri di buon lavoro. La Dottoressa assume un incarico rilevante in una zona che ha una forte storia di integrazione tra le attività sociali e sanitarie, tra ospedale e territorio. Nei prossimi mesi lavoreremo insieme per rafforzare il paradigma disegnato dal DM77. Ringrazio sentitamente il dottor Baragatti per il lavoro fatto in questi mesi».

Il commento della dottoressa Tattini: «Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata dalla Presidente SdS, dal Direttore generale dell’Asl Tse e dalla Giunta SdS; mi avvicino a questo ruolo, per me la prima esperienza da Direttore SdS/ZD, con entusiasmo e senso di responsabilità. Le mie risorse saranno tutte rivolte al rafforzamento e sviluppo della sanità territoriale, alla integrazione socio sanitaria per dare una risposta ai cittadini di ampio respiro che tenga conto anche della coesione e della sostenibilità. Per fare questo sarà fondamentale il supporto e la collaborazione di tutti gli attori che vivono e operano sul territorio, dai professionisti alle associazioni, e di tutta la comunità in generale».

Fonte: Azienda Usl Toscana sud est - Ufficio stampa