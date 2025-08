Svolta la gara da un milione di euro per avviare le asfaltature a Santa Croce sull'Arno

La pausa estiva non ferma il settore lavori pubblici del comune di Santa Croce sull'Arno. Negli uffici i dipendenti stanno continuando a lavorare, per ripartire subito dopo il periodo estivo con interventi e lavori di maggiore portata. In questi giorni infatti sono stati espletati due importanti passaggi. Il primo l'incarico per il censimento dei ponti lungo le strade comunali, che è un passaggio molto tecnico, ma funzionale poi ad avviare un serie di verifiche su queste strutture come previsto della nuova legge.

Il secondo passaggio riguarda gli investimenti sulle asfaltature delle strade un lavoro da oltre un milione di euro. In questi giorni è stata espletata la gara d'appalto e quindi ora c'è una ditta assegnataria provvisoria dell'intervento. Si parla, per il momento, di assegnazione provvisoria solo per un passaggio tecnico, che riguarda le verifiche che deve fare l'ente comunale sulla documentazione relativa all'azienda appaltatrice. Un passaggio fondamentale che dà concretezza al progetto che il sindaco Roberto Giannoni aveva presentata alcuni mesi fa.

I lavori quindi se tutto va bene e non si verificano intoppi di carattere burocratico, potranno essere consegnati tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. La progettazione di tutti gli interventi è stata fatta interamente dall'ufficio tecnico del comune con le professionalità interne. Un passaggio fondamentale quello della gara che rende concreto un indirizzo politico della giunta Giannoni per quanto riguarda la viabilità del comune di Santa Croce sull'Arno.

I lavori interesseranno secondo il piano delle asfaltature le seguenti strade: la rotatoria di via del Gambero, un intervento che va a completare le asfaltature già eseguite, inoltre sempre su via del Gambero sarà asfaltato l'incrocio con via delle Confina, fino all'ingresso nel comune di Fucecchio.

Via del Castellare verrà asfaltata nel tratto prima di arrivare alla rotatoria che governa l'incrocio con via del Gambero e via Pascoli.

In via Pascoli verrà asfaltata invece la rotatoria all'incrocio con via 11 Febbraio e il tratto in uscita dalla rotatoria in direzione nord-ovest.

In via Donica sarà asfaltata una porzione dello svincolo all'incrocio con via Pascoli.

Via Salvatore Allende verrà riasfaltata nel tratto compreso tra via Ho Chi Min e via di Pelle.

Via Ho Chi Min avrà un nuovo manto nel tratto che insiste tra l'incrocio con via Allende e via della Repubblica.

Via Masini verrà riasfaltata nei 500 metri prima dell'incrocio con via san Tommaso.

Via della Pesa verrà asfaltata nella maggior parte della sua lunghezza.

Anche la rotatoria tra via della Pesa e via di Pelle verrà interamente risistemata.

Via di Pelle invece verrà asfaltata nel tratto compreso tra via Colombo e l'incrocio con via della Pesa. Via del Bosco sarà sistemata dall'incrocio con la provinciale Francesca Bis per 500 metri verso nord.

Sempre in via del Bosco è previsto un intervento nel tratto compreso tra via Verne e via Pacinotti. Il manto di viale di Vittorio verrà rinnovato tra l'incrocio con la via Francesca sud e via Sant'Andrea. Sempre Viale di Vittorio sarà oggetto di asfaltatura tra la rotatoria con via sant'Andrea fino alla Coop.

A Staffoli invece verrà interamente asfaltata via Indipendenza e la maggior parte di via Porto alle Lenze.

Per quanto riguarda il censimento dei ponti, Santa Croce ne ha 5 che insistono sulle viabilità comunali. Una volta espletato questo passaggio abbastanza formale, il comune potrà andare ad affidare le verifiche che prevedono ispezione e monitoraggio di primo e di secondo livello per arrivare a una classificazione dei ponti da 3 punti di vista: quello sismico, geologico e idrico. In sostanza tre parametri che daranno indicazioni sullo stato di salute dell'opera d'arte, ma anche e soprattutto, sulla sua risposta alle sollecitazioni naturali, come previsto dalla legge una serie di accertamenti che a Santa Croce vengono fatti per la prima volta.

“Lo avevamo promesso ai cittadini che ci saremmo presi a cuore le strade di Santa Croce e che avremmo fatto un nuovo manto di asfalto nelle zone dove le strade sono più deteriorate”. Spiega il primo cittadino Roberto Giannoni. “Non ce ne siamo scordati. Purtroppo – continua il sindaco - oggi la burocrazia per qualunque intervento economicamente rilevante come questo, si parla di oltre un milione di euro, prima di vedere aprire un cantiere, richiede una vasta serie di adempimenti burocratici, ma stiamo procedendo nella giusta direzione. Per noi si tratta di una priorità per andare a sanare una situazione che è arrivata a livelli insostenibili in alcuni tratti della viabilità comunale. Poi c'è anche un problema di sicurezza stradale che deve essere garantita e che non deve essere messa in discussione da buche e avvallamenti del manto stradale. Per quanto riguarda i ponti - continua Giannoni – si tratta di un lavoro importante per la sicurezza di tutti. È bene sapere in che condizioni versano, dai vari punti di vista, i ponti delle strade comunali, questo studio una volta accertato sarà una maggiore garanzia di sicurezza per tutti i cittadini".

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa

