Termalismo, Meini (Lega): "Su Casciana e San Giuliano la Lega ha presentato apposito disegno di legge"

Sono quattro i punti chiave del Ddl, presentato nei giorni scorsi a Roma sul sistema termale, che apporterà vantaggi anche a Casciana e San Giuliano" afferma Elena Meini, capogruppo in Consiglio regionale della Lega. Si tratta, sottolinea, di un provvedimento che punta a rilanciare un comparto strategico per il turismo e la sanità, anche in Toscana.

"Il primo riguarda l’identità", spiega Meini, "perché si punta a dare alle aziende dell’importante comparto il dovuto riconoscimento, grazie a una definizione chiara dei requisiti che le contraddistinguono, alla formazione degli operatori, all’istituzione di un marchio di qualità termale e dell’Albo nazionale delle specifiche Acque, prevedendo sanzioni a chi offre cure termali senza autorizzazione".

"Il secondo punto concerne l’accessibilità", prosegue la consigliera, "e fa riferimento all’erogazione delle citate cure da parte del Servizio Sanitario Nazionale, all’interno degli stabilimenti accreditati, pure ai cittadini provenienti da altre Regioni".

Altro elemento centrale è la promozione del sistema termale: "Grazie alla creazione dei distretti termali, nelle aree geografiche che, a partire dall’utilizzo di risorse idrotermali naturali, integrano servizi sanitari, turistici ed economici. L’Enit è, dunque, chiamato a contribuire alla promozione di tali distretti attraverso mirate linee d’azione".

"Infine, si punta alla valorizzazione", aggiunge Meini, "tramite un fondo triennale pari a 150 milioni di euro, rivolto a progetti di riqualificazione degli impianti termali, nonché ad un ulteriore fondo, sempre triennale, pari a 60 milioni di euro per favorire la cessione ed il rilancio delle aziende termali pubbliche".

Meini conclude ringraziando "il Senatore Gian Marco Centinaio, responsabile del Dipartimento Turismo della Lega, ed anche il nostro Segretario regionale Luca Baroncini, uno dei principali promotori del Disegno di Legge, che ha dato un significativo contributo alla stesura del documento".

"Insomma, si tratta di un atto di assoluta rilevanza che tende a valorizzare il settore, istituendo una vera e propria Legge quadro", evidenzia, "puntando, altresì, a un fondamentale dialogo con gli operatori del settore, affinché si possa arrivare a un testo definitivo che apporti un reale ed immediato beneficio a questo rilevante segmento economico".