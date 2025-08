Concluse le trasferte al mare con la Misericordia di San Romano: "Un successo. Appuntamento all'estate 2026"

Con la fine di luglio si è conclusa l’esperienza marinara della Misericordia di San Romano, nel senso che è cessato il servizio di trasporto “al mare con la Misericordia” delle persone “diversamente giovani”. Il servizio già sperimentato nell’estate 2024, quest’anno, con l’entrata in servizio del nuovo pulmino, è stato potenziato e ha avuto un incredibile successo, tanto che, ogni volta, si è dovuto ricorrere a utilizzare anche agli altri mezzi in dotazione oltre a prenderne un altro in prestito.

Ogni martedì e ogni venerdì dei mesi di giugno e luglio e praticamente con ogni tempo (anche quando non c’era il sole) la Misericordia di San Romano ha accompagnato più di venti persone al mare di Tirrenia, con una convenzione con lo stabilimento balneare Luana. Con dieci euro ogni partecipante aveva diritto al viaggio e all’uso di ombrellone e sdraio per tutto il giorno. Per ben diciotto giorni si è ripetuto questo servizio con una media di più di venti persone.

I partecipanti si sono dimostrati subito entusiasti e ogni volta i posti disponibili risultavano presto esauriti. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’impegno dei volontari autisti, che per questo devono essere pubblicamente ringraziati, oltre a Elisabetta e Federico, titolari del bagno Luana e all’instancabile volontaria Paola, animatrice del gruppo. In definitiva il mare è vicino a San Romano: si raggiunge facilmente con una mezz’ora di viaggio, ma spesso può essere precluso per chi non ha la disponibilità di un mezzo, oppure non se la sente di affrontare la trasferta in autonomia. In più la gita in compagnia è anche un’occasione di aggregazione e di utilizzo del tempo in allegria. Si è trattato quindi di un servizio di trasporto con una vera utilità sociale, che sicuramente verrà riproposto anche per il prossimo anno.

E allora il 1° di agosto, in occasione dell’ultima uscita di questa estate, il bagno Luana ha ospitato una specie di festa a cui hanno partecipato molti confratelli della Misericordia con il governatore Andrea Tinghi, ma anche la Sindaca di Montopoli Linda Vanni, con la Vicesindaca Irene Cavallini e il parroco di San Romano padre Francesco Brasa, correttore della Misericordia. Nel suo indirizzo di saluto la sindaca si è compiaciuta di essere lì a godersi “una pausa piacevole fuori dagli impegni del comune, con un pranzo tra chiacchiere e risate con le amiche e gli amici senior” e ha ringraziato la Misericordia per aver organizzato questa bellissima occasione di socialità, divertimento e spensieratezza, perché il mare è davvero terapeutico e fa stare bene!

Fonte: Misericordia di San Romano