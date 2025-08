Use Computer Gross, sotto le plance sarà ancora Matteo De Leone

Quelli di pivot, si sa, è uno dei ruoli più importanti e per questo l’Use Computer Gross ha deciso di andare sul sicuro. Anche il prossimo anno a presidiare le plance sarà Matteo De Leone, il lungo campano giunto alla sua terza stagione consecutiva in biancorosso, la quarta totale. Un giocatore che, per le sue caratteristiche ed il suo modo di giocare, è perfetto per vestire la maglia biancorossa e, non a caso, è da sempre uno dei beniamini del pubblico del Pala Sammontana che ne apprezza l’agonismo ed il suo non arrendersi mai. Anche il prossimo anno, così, potrà applaudirlo ancora visto che sarà ancora agli ordini di coach Valentino.

