A Empoli il convegno "Tutti i colori dell'Alzheimer"

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, la Cooperativa Colori organizza un convegno pubblico dal titolo "Tutti i Colori dell’Alzheimer", che si terrà domenica 21 settembre alle ore 9 presso la sede di via Barzino 1, Empoli.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni regionali, dell’Azienda Sanitaria Toscana Centro, di presidi medici territoriali e ospedalieri e degli operatori dei luoghi della cura come la stessa Cooperativa Colori.

Sarà un momento di confronto e approfondimento per fare il punto sui risultati raggiunti, sulle buone pratiche attivate in Regione Toscana e sulle sfide future nella presa in carico delle persone affette da Alzheimer e delle loro famiglie, ma anche un momento importante per famiglie e caregiver, operatrici e operatori per conoscere e informarsi, aggiornarsi.

Il convegno ha la volontà di sensibilizzare e informare. La Cooperativa Colori ha avviato un percorso di forte attenzione verso le problematiche legate alla demenza senile, formazione del personale e specializzazione delle strutture per essere sempre più pronta e efficace nel curare la malattia e nel tenere alta la qualità della vita delle persone assistite nelle proprie strutture e con i servizi domiciliari.

La cooperativa Colori in attesa della pubblicazione del programma invita a salvare la data e metterla in agenda per questo importante appuntamento.

Per info: comunicazione@coopcolori.it

Fonte: Cooperativa Colori

