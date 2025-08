A Veglia sull'Aie, continuano le serate a Montespertoli

Proseguono anche ad agosto, con le ultime serate in programma fino al 19 agosto, gli appuntamenti della rassegna “A Veglia sull’Aie”, manifestazione organizzata dal Comune di Montespertoli in collaborazione con il Teatro popolare d’arte di Lastra a Signa.

Dopo un’estate intensa e partecipata, le veglie entrano ora nel loro tratto finale, coinvolgendo ancora le aie di alcune delle aziende del territorio, pronte ad accogliere residenti, turisti e tutti gli amanti della convivialità toscana.

L’iniziativa, nata per riscoprire e valorizzare le tradizioni agricole e culturali del territorio, ha visto – e continua a vedere – la partecipazione di tante realtà tra aziende agricole, agriturismi ed enoteche, che ogni sera aprono i propri spazi per offrire degustazioni di prodotti a filiera corta, bicchieri di vino locale, cene tipiche, incontri, musica dal vivo e spettacoli teatrali.

Nel cuore di agosto, tra vigne e colline, sono ancora diverse le aziende pronte ad accogliere il pubblico.

Alla Tenuta Barbadoro, in via Volterrana sud 45, la famiglia Gallerini propone ogni sera un ricco programma di degustazioni di vino, olio e cibo, accompagnato da spettacoli e incontri culturali.

Tra gli appuntamenti più attesi:

- Mercoledì 6 agosto: incontro con la comunità del cibo e dei grani antichi di Montespertoli, insieme al progetto DICIANNOVE e all’olio EVO dei produttori locali.

- Giovedì 7 agosto: degustazione con visita guidata al vigneto, all’uliveto e alla cantina.

- Venerdì 8 agosto: braciata con spettacolo teatrale “Intratteniamoci con gli incant’attori”.

- Sabato 9 agosto: pizzata in vigna con il vino rosato “Alvarosé”.

- Domenica 10 agosto: “Tango di San Lorenzo”, cena vegetariana con musica dal vivo di Anna Bodnar e performance della scuola Tango Queer Firenze.

- Lunedì 11 e martedì 12 agosto: degustazioni e visite guidate tra vigne, oliveti e cantina.

All’Agriturismo Manetti, in località Anselmo, le veglie prenderanno il via da mercoledì 13 agosto fino a martedì 19 agosto.

Tutte le sere, a partire dalle ore 18, sarà possibile partecipare a un aperitivo con tagliere, pesche, vino ghiacciato e bruschetta con olio IGP Manetti.

Dalle ore 20 in poi, cena estiva con piatti della tradizione: melone, ficattole, affettati, pomarola e basilico, accompagnati da vino, acqua e caffè.

Ogni sera l’aia si animerà con musica, giochi di famiglia e ospiti a sorpresa.

Tutti gli aggiornamenti, date e contatti delle aziende partecipanti sono disponibili sul sito ufficiale www.vegliedimontespertoli.it e sui canali social.

Fonte: Comune di Montespertoli