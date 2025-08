Al via campo scuola alla Misericordia di San Miniato

Arc. Misericordia di San Miniato partecipa alla quattordicesima edizione del progetto nazionale “anch’io sono la protezione civile”, con un campo scuola riservato ai ragazzi dai 10 ai 16 anni, in programma dal 1 al 6 settembre 2025, presso la Misericordia di San Miniato in via A. Conti, 40. Nell’arco della settimana, che alternerà esercitazioni pratiche ad attività ludico-ricreative e momenti di confronto didattico, i ragazzi avranno l’opportunità di conoscere il Sistema di protezione civile, i comportamenti utili da adottare per tutelare sé stessi, l’ambiente e la propria comunità, la prevenzione degli incendi boschivi, il primo soccorso, oltre ad avere l’opportunità di incontrare istituzioni comunali e componenti delle strutture operative del Servizio Nazionale di protezione civile. Nel nostro sito istituzionale www.misericordiasanminiato.it è presente una pagina dove poter visionare tutte le informazioni necessarie all’iscrizione.

Fonte: Ufficio stampa

