Nel pomeriggio del 4 agosto, i carabinieri hanno arrestato un 18enne marocchino nei pressi della fermata tramviaria T2 “Buonsignori Liceo Da Vinci”, per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane, notato per il suo atteggiamento sospetto, è stato fermato e trovato in possesso di 55 grammi di hashish e 15 grammi di cocaina, che ha tentato invano di disfarsi. L’arresto è stato convalidato nella mattinata successiva.

