Arena Garibaldi, proseguono secondo programma i lavori di adeguamento per la Serie A

Si è tenuto questa mattina, martedì 5 agosto, il sopralluogo della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo presso l’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani, finalizzato a verificare lo stato di avanzamento dei lavori di adeguamento dell’impianto in vista dell’imminente inizio del campionato di Serie A.

«È stato un sopralluogo positivo – ha dichiarato il Sindaco di Pisa, Michele Conti – durante il quale sia la commissione sia la rappresentante della Lega Serie A hanno potuto constatare il pieno rispetto del cronoprogramma previsto. Un riscontro incoraggiante che premia l’impegno costante e condiviso messo in campo da tutte le componenti coinvolte, con l’obiettivo di consentire lo svolgimento della prima partita in casa del Pisa in seria A all’Arena Garibaldi.»

Il primo cittadino ha quindi espresso un sentito ringraziamento a tutti gli attori impegnati nel progetto: «Desidero ringraziare i membri della commissione prefettizia presieduta dalla dottoressa Motolese, la Lega Serie A, il Pisa Sporting Club, i tecnici comunali e tutte le ditte incaricate, che stanno lavorando intensamente – anche su doppi turni e con più squadre – nell’interesse della città, della tifoseria e della società nerazzurra».

Il prossimo appuntamento con la Commissione di Vigilanza è previsto per il 22 o il 25 agosto, data in cui verrà effettuata la verifica finale e si procederà con l’espressione del parere ufficiale.

«C’è fiducia – ha concluso il Sindaco Conti – che, grazie all’impegno corale, l’obiettivo possa essere raggiunto nei tempi previsti».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

