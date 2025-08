Cancellato volo Parigi-Firenze, riconosciuto la compensazione

Con la sentenza emessa, il Giudice di Pace di Firenze ha accolto integralmente la domanda promossa da ItaliaRimborso, in qualità di mandataria con rappresentanza di due passeggeri fiorentini, condannando la compagnia Air France al pagamento di 500 euro complessivi a titolo di compensazione pecuniaria per la cancellazione del volo AF1366 da Parigi a Firenze, originariamente previsto per il 12 dicembre 2023.

I due passeggeri avevano acquistato biglietti per il volo Air France AF1366, con partenza da Parigi alle 09:50 e arrivo a Firenze alle 11:30. Tuttavia, il volo venne cancellato senza preavviso, e i passeggeri furono successivamente riprotetti su un altro volo in partenza alle 21:10, con arrivo a Firenze alle 22:50. L’arrivo finale è quindi avvenuto con oltre 11 ore di ritardo rispetto all’orario inizialmente previsto.

ItaliaRimborso ha invocato l’applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. a) del Regolamento (CE) n. 261/2004, che riconosce una compensazione di 250 euro per passeggero in caso di cancellazione di tratte inferiori o pari a 1.500 chilometri.

Air France ha tentato di sottrarsi alla responsabilità, richiamando l’art. 5, comma 3, del medesimo Regolamento, sostenendo che la cancellazione fosse dovuta a “circostanze eccezionali”, legate a presunte condizioni meteorologiche avverse.

Tuttavia, il Giudice ha ritenuto insufficienti e generiche le prove offerte dalla compagnia, evidenziando come la documentazione meteorologica prodotta facesse riferimento alla giornata del 13 dicembre, non a quella del 12, e non fornisse alcun collegamento diretto con la cancellazione del volo oggetto del giudizio. Al contrario, ItaliaRimborso ha depositato dati puntuali sui voli regolarmente atterrati e decollati presso l’aeroporto di Firenze nello stesso giorno e nella stessa fascia oraria.

«Si tratta di una sentenza che rafforza i diritti dei passeggeri – ha commentato ItaliaRimborso – e conferma l’importanza della tutela nei confronti delle grandi compagnie aeree che talvolta invocano pretestuose circostanze eccezionali. Anche in questo caso abbiamo dimostrato, con dati oggettivi, l’infondatezza della tesi difensiva di Air France, ottenendo giustizia per i nostri assistiti».

ItaliaRimborso si conferma tra le realtà italiane più attive nella tutela dei diritti dei viaggiatori aerei, con numerose vittorie giudiziarie ottenute in tutta Italia, e un servizio sempre più apprezzato da chi si è visto negare un rimborso o una compensazione per disservizi aerei.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate