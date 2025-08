Cosa rimane aperto a agosto a Montespertoli: tutte le info

Con l'arrivo del mese di agosto l'Amministrazione Comunale di Montespertoli informa i cittadini e i turisti sulle aperture dei negozi di generi alimentari sia nel capoluogo che nelle frazioni.

Grazie alla collaborazione degli esercenti locali, l'assessorato al Commercio ha preparato un dettagliato calendario con gli orari di apertura e chiusura dei punti vendita, al fine di agevolare tutti coloro che desiderano fare acquisti durante il periodo estivo.

Di seguito, riportiamo le indicazioni relative alle aperture dei negozi di generi alimentari:

CAPOLUOGO

COOP, supermercato - aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 20, la domenica dalle 8 alle 12:30, 15 agosto chiuso

La bottega del Fornaio, forneria - chiuso dal 9 al 31 agosto

La panetteria di Nencioni Simone, forneria – sempre aperto, 15 agosto aperto la mattina

I piaceri del Pane, forneria- chiuso dal 9 al 31 agosto

Montagni, macelleria - chiuso dal 11 al 27 agosto

Panchetti, macelleria - sempre aperto, 15 agosto chiuso

La frutteria di Cianti Laura, frutta e verdura - sempre aperto, 15 agosto aperto la mattina

Sapore Toscano, frutta, verdura e gastronomia – sempre aperto, 15 agosto aperto la mattina, 16 agosto chiuso.

Il Fiaschetto, enoteca e prodotti alimentari, sempre aperto.

Eromoro, forneria – sempre aperto.

FRAZIONI

Il forno di Ortimino, Ortimino – sempre aperto, 15 agosto aperto la mattina

Bar alimentari Cianti Silvano, Botinaccio - sempre aperto, 15 agosto aperto la mattina

Gastronomia Latini, Martignana – sempre aperto, 15 agosto aperto la mattina

Alimentari Scarselli, Anselmo – sempre aperto, chiuso il 15 agosto.

Alimentari Di Lorenzo, Baccaiano - chiuso dal 18 al 24 agosto, 15 agosto aperto la mattina

Bar alimentari Il Ponte, Fornacette - sempre aperto, 15 agosto aperto

Alimentari Lucignano, Lucignano - chiuso dal 24 al 27 agosto, 15 agosto chiuso

La Botteghina, Ortimino - sempre aperto, 15 agosto chiuso

La bottega di San Quirico, S. Quirico in collina – sempre aperto, 15-16-17 agosto chiuso.

Alimentari 2g di Giorgini F., Baccaiano - sempre aperto. 15 agosto aperto la mattina

Bar alimentari Tabacchi La Collina, S. Quirico in collina - sempre aperto. 15 agosto aperto.

Inoltre si informa che i martedì e i sabato mattina saranno operativi il mercato settimanale e il Mercagas, entrambi ubicati in Piazza del Popolo.

Le iniziative culturali proseguono nel mese di agosto con la programmazione di “A Veglia sulle aie” e “Montespertoli Musica”. Il 15 agosto si terrà la tradizionale Cocomerata in Piazza del Popolo a cura di Fratres Montespertoli, dal 22 al 31 agosto al Parco Urbano torna la 46^ Sagra della Pappardella con la lepre.

Per ulteriori informazioni e dettagli, si prega di contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche al numero 0571600255 oppure alla mail ufficioturistico@comune.montespertoli.fi.it.