Danneggia 13 auto parcheggiate e aggredisce cittadino intervenuto per fermarlo, arrestato

Nella notte del 4 agosto a San Donnino, i Carabinieri di Signa hanno arrestato in flagranza un cittadino marocchino del 1995, accusato di danneggiamento aggravato e lesioni personali aggravate. L’uomo aveva danneggiato 13 auto parcheggiate in via Pistoiese e aggredito con una bottiglia rotta un cittadino che cercava di fermarlo. È stato messo a disposizione della Procura di Firenze in attesa del processo per direttissima. La sua responsabilità penale sarà accertata solo con sentenza definitiva, secondo il principio di presunzione d’innocenza.

