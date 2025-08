Il Governo impugna legge regionale toscana sul salario minimo

Il Governo ha deciso di impugnare la legge regionale toscana n. 30 del 18 giugno 2025, che prevede un criterio premiale nelle gare pubbliche per le aziende che garantiscono un salario minimo di almeno 9 euro lordi all’ora. La norma si applica agli appalti regionali ad alta intensità di manodopera e si basa sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La decisione è stata presa nel Consiglio dei ministri di lunedì 4 agosto. Nel comunicato diffuso dopo la seduta si legge che l’impugnazione è stata motivata perché “talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di tutela della concorrenza, violano l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione”.

Immediata la reazione del Partito Democratico toscano: “Se la concorrenza la si deve fare sulla pelle dei lavoratori, siamo ben felici di aver promosso e approvato una legge che secondo il Governo viola le regole vigenti”, ha dichiarato Vincenzo Ceccarelli, capogruppo del Pd in Consiglio regionale.

“Premiare le aziende che partecipano ad appalti pubblici regionali, se garantiscono ai propri operai un salario minimo non inferiore a 9 euro – ha aggiunto – è un modo per spingere le aziende a competere liberamente, come prevedono le regole della libera concorrenza, ma partendo dal principio che la salute dei lavoratori e la qualità del lavoro non possono essere messi in discussione”.

Per Ceccarelli, si tratta di una “norma di civiltà” che dà attuazione al principio costituzionale secondo cui “la Repubblica è fondata sul lavoro, e noi aggiungiamo: su un lavoro che sia dignitoso e sicuro”.

“Quando si abbassano troppo i salari, il lavoro diventa inumano e pericoloso – ha proseguito –. Questa è l’ulteriore dimostrazione che la destra che ci governa fa la faccia dura per difendere gli interessi dei potenti, ma scappa quando c’è da difendere i più deboli”.

Il Pd regionale auspica ora un intervento della Corte Costituzionale, che sarà chiamata a valutare il merito del ricorso. “Mi auguro che saprà leggere nel giusto modo la ratio di questa norma”, ha concluso Ceccarelli.

I deputati PD: "Rancore Meloni senza limiti"

"Ormai il governo Meloni è diventato soltanto un organo di propaganda politica: dopo aver annunciato la Zes nelle Marche nel disperato tentativo di nascondere i disastri della destra nella Regione, adesso tenta di affossare per l'ennesima volta le riforme della giunta Giani in Toscana. Dopo aver impugnato poche settimane fa la norma regionale sul 'fine vita' adesso blocca la legge sul 'salario minimo' che avrebbe assicurato a tutti i bandi di gara propri e di tutti gli enti collegati almeno 9 euro all'ora ai lavoratori coinvolti. Siamo francamente sconcertati da un governo ormai fuori dalla realtà, immobile ed incapace di dare risposte alle necessità delle famiglie ed ai diritti delle persone. Con questi atti punitivi la destra conferma che sa utilizzare il potere soltanto per reprimere e punire chi governa per aiutare le comunità. Non ci faremo intimidire, perché il bene del paese viene prima del rancore e della propaganda": è quanto riporta una nota congiunta dei parlamentari Pd Emiliano Fossi, Marco Simiani, Simona Bonafè, Federico Gianassi, Marco Furfaro, Laura Boldrini, Christian Di Sanzo, Dario Parrini, Ylenia Zambito e Silvio Franceschelli.

