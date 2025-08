Incidente in A1 nell'Aretino, aperto fascicolo per omicidio stradale

La Procura di Arezzo ha aperto un’indagine per omicidio stradale plurimo dopo il grave incidente avvenuto sull’A1, in cui hanno perso la vita tre persone a bordo di un’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini: Gianni Trappolini (56 anni, autista), Giulia Santoni (23 anni, volontaria) e Franco Lovari (75 anni, il paziente trasportato).

L’incidente sarebbe stato causato da un tir carico di ghiaia, che ha tamponato violentemente l’ambulanza, spingendola contro un altro mezzo pesante. Il camionista, 58enne italiano, è stato ricoverato in codice rosso ma non è in pericolo di vita. Coinvolti anche quattro turisti olandesi, rimasti illesi ma sotto choc.

Secondo le prime ricostruzioni, il traffico era rallentato al momento dell’impatto e si ipotizza una distrazione alla guida, ma non ci sono conferme. Sono stati effettuati gli esami tossicologici.

Grande commozione nelle comunità di Terranuova Bracciolini e Pergine Laterina. Questa sera è prevista una veglia di preghiera e domani, alle 11, si terranno i funerali con lutto cittadino.

