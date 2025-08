Le Notti del Vino, a Vinci una serie di eventi per promuovere i prodotti del territorio

“Le notti del vino”, il format ideato dall’associazione nazionale Città del Vino – alla quale aderisce anche il Comune di Vinci – che promuove vino e territorio si sta confermando una rassegna apprezzata.

Già due sono stati gli appuntamenti che hanno registrato il tutto esaurito: Leonardesca, lo scorso martedì 29 luglio in Piazza della Libertà, e AperiDaVinci, sabato 2 agosto nel piazzale della casa natale di Leonardo ad Anchiano.

Leonardesca – Sapori Da Vinci è stato un evento integrato nella rinnovata Fiera di Vinci, è nato per valorizzare i prodotti agricoli e le eccellenze del territorio vinciano, quali vini, oli, ortaggi, formaggi e miele, in un contesto che ha esaltato qualità e bellezza. L’evento è stato curato e realizzato dall’associazione Strada dell'Olio e del Vino del Montalbano in collaborazione con ben quindici aziende agricole associate, associazioni e imprese vinciane.

Leonardesca ha trasformato Piazza della Libertà in un elegante salotto a cielo aperto, attorno al monumento equestre di Nina Akamu, tramite mix di luci blu, candele, composizioni di fiori e ortaggi e installazioni a tema.

Durante la cena con piatti tipici toscani accompagnati dai vini di undici produttori delle colline di Vinci, ciascuna sezione del lunghissimo tavolo ha potuto degustare i vini abbinati alle pietanze scelti da un singolo produttore, che li ha personalmente presentati e serviti.

La cena è stata allietata da performance teatrali a tema agricolo della Compagnia Unicorno di Vinci e da musica e canzoni selezionate e interpretate dal cantautore Simone Giacomelli.

Sabato 2 agosto, il secondo appuntamento de Le Notti del Vino, AperiDaVinci, è stato ospitato nel piazzale della casa natale di Leonardo ad Anchiano. In concomitanza con la prima serata del Cinema d’Estate (le altre nove sono previste per tutto il mese di agosto: qui il calendario completo), la serata ha visto la partecipazione di un centinaio di persone, che hanno abbinato alla visione di “Ritorno in Borgogna” (film francese strettamente legato al tema vitivinicolo) un’altra degustazione di vini e assaggi della tradizione culinaria tipica locale.

“Per il successo di questi eventi e per la pianificazione di quelli futuri un ringraziamento particolare va alle aziende del territorio e all'associazione Strade dell'Olio e del Vino del Montalbano – commenta Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

Abbiamo rafforzato vecchie formule e costruito nuove idee per valorizzare le nostre eccellenze locali con un percorso partito dal basso, ascoltando e confrontandosi con le realtà del nostro Comune. Da questi eventi si rafforza ulteriormente il messaggio che Vinci non è solo terra di cultura, arte e scienza, ma anche di grandi eccellenze enogastronomiche”.

“Tenevamo a valorizzare Anchiano non solo come luogo turistico, ma anche come location per gli eventi estivi di Vinci e per la promozione dei prodotti del nostro territorio, come d’altronde viene fatto per il centro di Vinci in occasione di Leonardesca e per Calici di stelle – ha commentato Giulio Vezzosi, assessore all’agricoltura e alla valorizzazione paesaggistica del Montalbano.

Per l’evento di Anchiano e per quello che si svolgerà ai cipressi di Dianella il prossimo 31 agosto, abbiamo unito la rassegna cinematografica curata dal CineClub 24 in un nuovo format, che vorremmo diventasse una tradizione per Vinci, una concezione nuova degli eventi che promuovono il territorio e i suoi prodotti”.

Le Notti del Vino continua con altri due appuntamenti: il 10 agosto, con Calici di stelle a Vinci, e il 31, con il secondo evento di AperDaVinci, che combina “Cinema e calici”, ai cipressi della Fattoria Dianella con la proiezione del film: “French kiss”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa