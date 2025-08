Montelupo sperimenta un nuovo mercato settimanale

Prende il via una nuova iniziativa dell’Amministrazione comunale di Montelupo volta a rilanciare e valorizzare il centro cittadino: la giunta comunale ha approvato il progetto per la sperimentazione di un nuovo mercato settimanale sperimentale, che si svolgerà ogni mercoledì mattina, dalle ore 7:30 alle ore 13:00, nelle aree di piazza della Libertà, corso Giuseppe Garibaldi e piazza Salvo d’Acquisto.

L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione urbana e rivitalizzazione commerciale, previsto nel Documento Unico di Programmazione 2025–2027 e coerente con gli obiettivi di mandato.

Si è scelto di puntare su un mercato alimentare al fine di promuovere la socialità, sostenere la filiera corta e incentivare la presenza attiva nel centro, valorizzando nuovi usi e funzioni del centro storico.

Il progetto prevede otto postazioni che saranno assegnate attraverso apposito bando pubblico, e ospiterà operatori del settore alimentare e produttori agricoli.

Per valorizzare le eccellenze territoriali e incentivare la partecipazione di operatori locali, il bando prevede specifici criteri di premialità, tra cui:

titolari di concessione per commercio su area pubblica nel Comune di Montelupo Fiorentino, a condizione che la concessione venga mantenuta attiva;

operatori in possesso di certificazioni che attestino la qualità, la tracciabilità o la tipicità dei prodotti proposti (es. biologico, filiera corta, DOP, IGP, ecc.);

valutazione della continuità di presenza durante il periodo sperimentale, ai fini dell’eventuale istituzionalizzazione del mercato in forma permanente.

La sperimentazione avrà la durata di un anno, al termine del quale saranno valutati il gradimento dei cittadini e degli esercenti, l’impatto sulla viabilità e le eventuali implicazioni logistiche e commerciali.

«Si tratta – commenta l’assessora al commercio Aglaia Viviani – di un passo concreto per animare il centro storico, sostenere il piccolo commercio e creare nuove occasioni di socialità. Un mercato alimentare settimanale può rappresentare un’opportunità per far incontrare cittadini, produttori e commercianti in un contesto di qualità, sicurezza e vivibilità.

Ci sono già state esperienze positive in questo senso negli anni passati e con questa azione rispondiamo alle richieste arrivate sia dai negozianti del centro sia dai cittadini».

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa