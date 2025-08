Musei aperti, spettacoli di droni luminosi e musica: Lucca si prepara alla sua Notte Bianca

Musei aperti, visite guidate, iniziative per bambini e famiglie, danza nelle piazze, un evento inclusivo, arte e iniziative speciali con il clou della mezzanotte in piazzale Arrigoni, ma anche negozi e ristoranti aperti e musica nei locali. È un “menù” ricchissimo e come sempre rivolto a un pubblico eterogeneo di tutte le età - dai più piccoli ai ragazzi, fino agli adulti e alle persone più mature - quello della Notte Bianca di Lucca, in programma sabato 30 agosto all’interno del centro storico.

L’evento, organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara in collaborazione con il suo Centro commerciale Città di Lucca e il Comune, il patrocinio o il contributo di Prefettura, Regione, Provincia, Castagneto Banca 1910, Enegan, Nuova Comauto, Associazione Luccasenzabarriere e A. Bi. Lis. Associazione, Ente nazionale Sordi, Lucca Plus, e con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest si accinge a tagliare il traguardo dell’edizione numero 12 della sua storia. E tanta è la voglia di tornare anche quest’anno a far festa per una manifestazione che in pochi anni ha saputo diventare con i suoi circa 60 mila spettatori all’anno la seconda a Lucca per numero di partecipanti in una singola giornata, dietro soltanto alle giornate clou di Lucca Comics & Games.

Il programma dell’evento è stato presentato questa mattina nella Sala degli Specchi di Palazzo Orsetti, alla presenza degli assessori comunali Paola Granucci e Mia Pisano, del presidente e della direttrice di Confcommercio Ademaro Cordoni e Sara Giovannini, del presidente del CCN Città di Lucca Matteo Pomini, del segretario generale della Camera di Commercio Cristina Martelli, del dirigente Marco Pasquini, di Cristiano Casarosa e Tommaso Giusfredi per Castagneto Banca 1910 e di Caterina Bombara per Enegan, assieme alla funzionaria di Confcommercio Martina Carnicelli che come sempre si occupa di curare il programma.

Nel ricchissimo cartellone di quest’anno tornano, immancabili, le aperture straordinarie di musei nazionali, comunali e privati, oltre alle visite guidate (gratuite ma a numero chiuso e quindi a prenotazione obbligatoria, rivolgendo al Centro informazioni turistiche di Lucca Plus allo 0583/492251 o scrivendo a turismolucca@luccaplus.it). Il momento clou, come sempre, sarà quello dello spettacolo gratuito della mezzanotte, con ritrovo in piazzale Arrigoni (i prati sulla parte posteriore della cattedrale di San Martino). Qua è previsto un suggestivo spettacolo di droni luminosi, che “disegneranno” in cielo immagini simbolo della città di Lucca. In piazza San Giovanni, invece, previsto il ritorno del Duo Ariadna, pronto ad incantare il pubblico con il suo spettacolo acrobatico. In piazza San Giusto attesa per l’evento inclusivo: dopo il concerto dello scorso anno, spazio stavolta a uno spettacolo teatrale. Per le vie del centro storico, da non perdere lo show itinerante della “Street Band Miwa e i suoi Componenti cartoon cover band”, mentre piazza Guidiccioni a partire dalle 18 diventerà l’area dei bambini, con giochi e attrazioni. E ancora, a Palazzo Sani torna l’osservazione delle stelle sulla terrazza a cura di Centrottica, cui si aggiunge una mostra di oggetti, foto e cimeli dedicata agli 80 anni di Confcommercio. Immancabile naturalmente la presenza di numerose scuole di danza con la loro musica a cielo aperto, mentre in piazza Cittadella è previsto il momento lirico Note in Rosa, con un particolare concerto che vedrà un’artista esibirsi a tre metri d’altezza. Fra le nuove collaborazioni di quest’anno, infine, c’è quella con Immagina Festival, che proporrà una mostra di libri e attività all’interno della ex Cavallerizza.

Per il programma completo della serata è possibile consultare i siti www.confcommerciolums.it e www.comune.lucca.it e le pagine social di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara e Comune di Lucca.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa

