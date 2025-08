Penalizzazione Cuoiopelli, la società: "Tutti sono stati pagati, debiti da passata gestione"

In merito alla notizia dei giorni scorsi sulla penalizzazione di 3 punti alla Cuoiopelli di Santa Croce sull'Arno nel prossimo campionato di Promozione inflitta dalla Procura Federale per "non versato alcune somme dovute ai tesserati", la società intende chiarire quanto emerso e fare alcune precisazioni. I rimborsi contestati, infatti, sono stati pagati, seppur 'in ritardo', e la vicenda è la conseguenza della complicata 'eredità' della precedente gestione.

"Nel dicembre del 2023 - spiega Alessandro Scaldovi, dirigente del Cuoiopelli - la società rischiava di fallire per vari problemi finanziari e noi, per il bene del paese e del nome di questa società, l'abbiamo rilevata con i debiti pregressi. Le alternative erano o azzerare tutto e ripartire dalla terza categoria o tentare di continuare in Promozione, ma abbattendo i costi. Abbiamo quindi proposto ai giocatori di venirci incontro e cercare un compromesso con stipendi ridotti di una percentuale. La maggior parte della squadra ha accettato, ma 5 giocatori si sono rifiutati. Abbiamo tentato di portare avanti bonariamente la trattativa e confrontarci con loro per trovare un accordo sulla base di una dilazione del pagamento o una sorta di 'saldo stralcio'. Tre giocatori hanno scelto di rivolgersi alla Giustizia sportiva che ha emesso quella penalizzazione e un'ammenda".

Il dirigente però ci tiene a precisare: "Tutti sono stati pagati, nessuno deve avere un solo euro della vecchia gestione da noi. Un pagamento diciamo 'in ritardo' non significa 'mancato pagamento', abbiamo saldato tutto".

"Adesso - conclude - abbiamo chiuso una questione che ribadisco non era stata causata da noi. Ora abbiamo alcuni debiti con l'Agenzia delle Entrate che stiamo affrontando, ma abbiamo dato continuità al progetto sportivo senza retrocedere. Abbiamo deciso di continuare per il bene della società, con un mix di giovani e meno giovani, per poter fare un campionato tranquillo e salvarci; poi l'obiettivo è programmare per il futuro e ritornare nelle categorie che competono a questa società"

