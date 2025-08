La proposta da Vicchio alla Regione: "Accesso prioritario degli alloggi Erp a donne vittime di violenza"

Per donne vittime di violenza un accesso prioritario ad alloggi Erp. Non solo un punteggio come prevede la legge regionale, modificata di recente, bensì "una previsione specifica a tutela delle donne vittime di violenza che si trovino in condizioni di fragilità e vulnerabilità socio-abitativa".

La proposta è posta all’attenzione della Regione toscana dall’Amministrazione comunale di Vicchio. Si tratterebbe di "inserire tra i requisiti prioritari per l’accesso agli alloggi con regime ordinario e/o autorizzato, la condizione di donna vittima di violenza, accertata e seguita all’interno del percorso Codice Rosa, già attivo e consolidato nel sistema sanitario e sociale della Regione Toscana", sottolineano il sindaco Francesco Tagliaferri e l’assessore alla Casa e Pari Opportunità Cristina Braschi.

Per l’Amministrazione comunale vicchiese "tale misura risponderebbe alla concreta esigenza di offrire una continuità abitativa protetta, fondamentale per accompagnare i percorsi di uscita dalla violenza, evitando il rischio di nuove marginalità o di ritorno in situazioni a rischio". D’altra parte, "la mancanza di un alloggio stabile rappresenta una delle barriere principali all’autonomia delle donne che intraprendono un percorso di fuoriuscita da relazioni violente".

"Il Codice Rosa, che la Regione Toscana ha promosso e sostenuto in modo pionieristico, è uno strumento riconosciuto ed efficace nella presa in carico delle vittime di violenza. Riteniamo quindi coerente e urgente che i percorsi di tutela e protezione previsti da tale strumento possano essere integrati con politiche abitative più strutturate e inclusive", sottolinea ancora l’Amministrazione comunale vicchiese col sindaco Tagliaferri e l’assessore Braschi, "consapevoli della complessità delle questioni abitative e della pressione sulle graduatorie", ma altrettanto "convinti che la tutela dei diritti fondamentali e della dignità delle donne debba essere posta tra le priorità di intervento delle politiche pubbliche regionali".

Fonte: Comune di Vicchio

Notizie correlate