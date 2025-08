Raimonda: Alessio Innocenti presidente, Marco Costantini riconfermato capitano

Dal 20 al 22 giugno si sono tenute le votazioni per il rinnovo del consiglio della Contrada Capitana Porta Raimonda. Successivamente allo spoglio, avvenuto nella notte del 22 giugno, sono risultati eletti 30 consiglieri. Molti i contradaioli, soprattutto giovani, alla prima esperienza, che si vanno ad aggiungere a quelli che nel corso degli anni hanno già ricoperto l’incarico da consigliere. Nella prima seduta del Consiglio del 26 giugno, presieduta dal Rettore del Collegio dei Maggiorenti Tonella Cenci, i consiglieri hanno elevato alla carica e all’onore di Presidente, il consigliere Alessio Innocenti; dopo aver svolto le consultazioni con tutti gli eletti, il neo Presidente ha assegnato le nomine e le responsabilità a tutti i consiglieri.

Per quanto riguarda i vice, torniamo ad avere due soli consiglieri nominati per questo importante incarico: Elisabetta Mariotti ed Enrico Innocenti. Le funzioni di Segreteria saranno svolte da Marco Magrini, riconfermato per questo incarico, e Chiara Baronti, mentre come Tesoriere è stata nominata ancora Lisa Viviani. In questo ambito troviamo una carica reintrodotta dopo alcuni anni dal nuovo Presidente, ovvero l’Economo, che sarà Matteo Neri. Il consigliere Emiliano Lazzeretti è stato riconfermato per l’Archivio Storico e si occuperà anche della Commissione Culto, mentre Maira Balisciano si occuperà di nuovo per questo mandato del Gruppo Musici. Altre due riconferme sono quelle di Elisa Pertici alla guida della Cucina, e di Eleonora Campani come responsabile del giornale di Contrada “Il Branca”.

Per quanto riguarda il Gruppo Manifestazioni si è deciso, visto il grande numero di eventi che la Contrada svolge durante l’anno, di suddividere le responsabilità tra più consiglieri: Camilla Ferri, Enrico Innocenti e Aurora Ferri. La stessa cosa è stata pensata per il Gruppo che si occupa della manutenzione, valorizzazione e gestione degli spazi della Sede, i cui responsabili sono Riccardo Vanni, Claudio Puglisi, Luca Alati, Luca Ferri e Andrea Cipollini, che si andranno a dividere le varie aree di competenza. Filippo Tamburini sarà il responsabile del Gruppo Sbandieratori, mentre Gaia Mazzantini si occuperà del Gruppo Gadget. Noemi Galise prenderà in mano il gruppo dei Piccoli Raimondini dopo la straordinaria vittoria al Palio in Gioco. Per quanto riguarda la Sfilata Storica, Gabriele Innocenti sarà il responsabile del gruppo. I consiglieri Emma Marmugi e Giacomo Chiti invece, saranno i responsabili del Gruppo Bar, che tiene in vita la sede di via Giordano con la sua quotidiana apertura. Un’entrata importante per la Contrada sono anche le numerose cene che vengono organizzate, non solo grazie alla Cucina ma anche al Gruppo Sala, affidato a Renza Macchi. Il responsabile della Polisportiva sarà Simone Vanni, mentre il responsabile della Stalla, dell’area verde di piazza Padre Ceci e del Chiostro del Convento sarà invece Lorenzo Costantini. Infine, Marco Mancini si occuperà del reperimento dei vari bandi regionali ed europei, della gestione del 5x1000 e dell’innovazione tecnologica.

Sono stati eletti anche i consiglieri Andrea Beninato e Valerio Drago. Nell’ottica di un maggior coinvolgimento dei contradaioli e di una migliore organizzazione logistica, il Presidente ha deciso di nominare anche altri responsabili, anche se non eletti in Consiglio: Tommaso Bertoncini per le Manifestazioni; Francesca Masetti per le Manifestazioni e per le grafiche, insieme a Luca Benedetti; Luca Nesti per il Gruppo Gadget; Francesco Gorelli per il Gruppo Piccoli Musici e Sbandieratori; Enrico Vernini per la gestione dei costumi della Sfilata e le sfilate degli eventi annuali, insieme a Cristina Cartocci come responsabile della Sfilata dei bambini; Noemi Tincani per la gestione delle pagine social e del sito internet della Contrada; Giulia Zucchi per i podcast; Mariele Pertici e Adele Amato per il Gruppo Bar; Barbara Batini per il Gruppo Cucina; Tiziana Lo Vullo, Valentina Rosati e Martina Marchi per la Sala, la gestione dei noleggi della sede e la gestione delle prenotazioni; Gianluca Lumia come responsabile della manutenzione, sistemazione e stoccaggio delle bandiere e dei porta bandiere; Stefania Sabatini come responsabile del Tesseramento; Giancarlo Fatichi come Cerimoniere.

In data 10 luglio il Consiglio si è poi riunito per l’elezione, come da Statuto, del Capitano. Con la votazione svoltasi è stato riconfermato per questo importante incarico il Capitano uscente Marco Costantini, che presenterà i suoi Tenenti e collaboratori nel mese di settembre. Oltre a ringraziare tutto il popolo della Capitana, che democraticamente ha partecipato con entusiasmo a questa consultazione elettorale, Alessio Innocenti e il neo eletto Consiglio esprimono un particolare ringraziamento al Presidente uscente Marco Mancini e a tutti i consiglieri del precedente triennio, per l’ottimo e costante lavoro svolto. Il Consiglio 2022/2025 lascia ai nuovi eletti una Contrada sana sotto tutti i punti di vista e ben organizzata, fattori che hanno consentito di poter riprendere tutte le attività in tempi molto veloci, per poter portare avanti gli interessi della Porta Raimonda con maggiore serenità.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate