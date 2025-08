Regionali, il M5S deciderà con voto online degli iscritti sull’alleanza col PD

Nel Movimento 5 Stelle non c’è ancora una posizione chiara sull’eventuale alleanza con il Partito Democratico in vista delle elezioni regionali in Toscana. La riunione online tenutasi nella serata del 4 agosto, con la partecipazione del presidente Giuseppe Conte, della vicepresidente Paola Taverna, dei vertici toscani, degli eletti e di tutti i gruppi territoriali, non ha portato a una decisione unitaria. Il M5S si sarebbe di fatto diviso a metà, tra chi spinge per un'alleanza con il PD e chi chiude al campo largo.

Durante l’assemblea – durata fino all’una di notte – sono emerse forti perplessità da parte di diversi gruppi locali, in particolare da Livorno, l'Empolese Valdelsa e Carrara, i quali si erano peraltro già esposti pubblicamente contro un Giani-bis. Questa contrarietà ha spinto Conte a rinviare la decisione a un voto online tra gli iscritti, da effettuare probabilmente tramite la piattaforma Sky Vote.

Non è chiaro se il voto si concluderà prima della direzione regionale del PD, convocata per giovedì sera alle 21 a Firenze, dove si discuterà anche della coalizione, ma da quanto appreso nelle prossime ore gli iscritti saranno chiamati al voto attraverso una mail in cui sarà indicata la data. Da fonti interne il voto dovrebbe essere indetto "entro la settimana".

Giani: "Spero che il campo largo maturi a breve"

Intanto il governatore Eugenio Giani ha ribadito l’importanza del lavoro fatto per costruire una coalizione ampia e ha espresso fiducia che il percorso possa concludersi positivamente nei prossimi giorni: "Ritengo che il nostro è stato un lavoro paziente di costruzione della rete, di indicazioni da un punto di vista programmatico che possono aprirsi ai temi sociali, di attenzione al lavoro, dell'ambiente che caratterizzano quello che può essere un campo largo. E spero che tutto questo maturi nell'arco di pochi giorni da oggi"

Giani ha anche smentito le voci su un possibile slittamento: "Per me la data è 12 e 13 ottobre"

