Sicurezza Castelfiorentino, cittadini e giovani in un progetto di partecipazione attiva

Sicurezza, presidio sociale e partecipazione. Sono queste, in estrema sintesi, le linee guida del progetto “Città, comunità e cura”, cofinanziato dalla Regione Toscana con un contributo di 35 mila euro, che l’Amministrazione Comunale di Castelfiorentino realizzerà nei prossimi mesi attraverso un insieme coordinato di interventi finalizzati a favorire la piena fruibilità degli spazi nel centro urbano.

Il progetto intende far leva soprattutto sul coinvolgimento attivo dei cittadini, a partire dai giovani e dagli adolescenti, i quali saranno chiamati a dare un contributo concreto nelle attività che saranno promosse per migliorare la qualità della vita sociale, con un’attenzione specifica alle aree su cui si sono evidenziati episodi di illegalità che minano la percezione di sicurezza da parte della comunità castellana: la Stazione Ferroviaria, Piazza Gramsci e l’area del grande Leccio, il centro storico alto.

In questo ambito, dopo una prima fase di osservazione (i luoghi su cui si dovrà intervenire, le caratteristiche dei gruppi informali, alcune dinamiche di relazione e così via) i giovani saranno coinvolti nella co-progettazione di eventi (culturali, ludici, sportivi) da tenersi negli spazi e nei luoghi ormai riconosciuti da loro stessi come identitari, con l’obiettivo di costruire un rapporto di fiducia basato sull’ascolto attivo, il rispetto del patrimonio pubblico e del decoro urbano, l’inclusione sociale e il miglioramento della percezione delle condizioni di sicurezza da parte della popolazione.

Marta Longaresi, assessora Comune di Castelfiorentino alla Cultura della Legalità e Partecipazione

“Abbiamo ottenuto 35.000 euro grazie al Bando Toscana Sicura – osserva Marta Longaresi, assessora alla Cultura della Legalità e Partecipazione - che vuole promuovere inclusione e presidio sociale negli spazi delle nostre città. Il progetto presentato, "Città Comunità e Cura" consiste nella realizzazione di azioni di presidio socio-educativo rivolte agli adolescenti e ai giovani: un intreccio di opportunità per prevenire il disagio e contrastare il ritiro sociale, costruire e vivere spazi dove si scopre il piacere di stare insieme in una dimensione di cura della relazione e di partecipazione attiva. Un altro passo verso la costruzione di una rete educativa, che possa promuovere benessere diffuso e appartenenza, come il primo tassello per una comunità che si senta tale a partire dalle generazioni future”.

A conclusione del progetto, che prevede una durata di sei mesi, è previsto un evento finale che dovrà rappresentare non solo un’opportunità per presentare i risultati delle azioni e delle esperienze condivise con i ragazzi, ma anche un laboratorio per delineare gli indirizzi futuri, in una prospettiva di consolidamento dei rapporti tra i diversi attori coinvolti nelle varie attività.

Fonte: Comune di Castelfiorentino

