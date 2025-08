Spintona i carabinieri, loro lo bloccano con lo spray

A Riglione, periferia di Pisa, un 39enne pregiudicato è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il 29 luglio i carabinieri lo hanno controllato mentre camminava a Riglione, era in stato di agitazione e si rifiutava di fornire le proprie generalità.

A un certo punto ha iniziato a strattonare e spintonare i militari. Per fermarlo, i carabinieri hanno usato lo spray al peperoncino in dotazione, poi è stato immobilizzato e portato in caserma. L'uomo è ora ai domiciliari.