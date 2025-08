Trovato con la cocaina mentre è ai domiciliari: arrestato a Figline

Già agli arresti domiciliari, durante un controllo d'iniziativa da parte dei carabinieri, è stato sorpreso in possesso di droga nella sua abitazione. Per questo un uomo, marocchino di 31 anni, è stato arrestato in flagranza dai militari di Figline e Incisa Valdarno per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'uomo si trovava già ristretto in regime di detenzione domiciliare, spiegano dall'Arma, come misura alternativa al carcere per reati di sostanze stupefacenti. Poi giovedì sera, nel corso del controllo, è stato trovato con altre due persone a casa, dove sono stati rinvenuti 23 grammi di cocaina, 2 bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento e 500 euro in contanti ritenuti provento di spaccio. In seguito al giudizio del Gip, che ha convalidato la misura, nei confronti dell'uomo è scattata la custodia cautelare in carcere.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: