Truffa del gioco delle tre carte, due persone denunciate dalla municipale a Firenze

Continuano i controlli della Polizia Municipale contro la truffa “del gioco delle tre carte”. Sabato scorso l’ultimo intervento in centro. Agenti in borghese del Reparto Zona Centrale hanno fermato e denunciato due persone. Si tratta di due stranieri (31 anni il giocatore e 32 il complice) che sono stati denunciati per gioco d’azzardo e sanzionati sulla base della specifica ordinanza della sindaca. Gli agenti hanno sequestrato l’attrezzatura utilizzata per la truffa (3 bicchieri di metallo, un tappetino ed una pallina di spugna) e 1.320 euro di denaro in contanti.

Questo intervento si aggiunge agli ultimi effettuati dalla Polizia Municipale che, in 15 giorni, hanno visto cinque persone denunciate e il sequestro di 229 euro.

“L’attenzione della Polizia Municipale su questo tema rimane alta – sottolinea l’assessore alla Sicurezza Andrea Giorgio –. Sono tantissime le azioni fatte dalla Polizia Municipale, le sanzioni, i sequestri e le denunce, frutto di un impegno costante e anche della collaborazione con commercianti e cittadini che segnalano la presenza di questi truffatori. I controlli e l’attività di contrasto a questo fenomeno odioso, quindi, proseguono a tutela della legalità, della sicurezza e del decoro in centro storico”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

