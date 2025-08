Use, il 2025-26 può essere l'anno della consacrazione di Tosti

È uno dei giovani in rampa di lancio in un ruolo delicato come quello del pivot. Per il classe 2005 Giovanni Tosti, nato e cresciuto nel vivaio biancorosso, la prossima sarà una stagione importante. Dopo il campionato appena concluso nel corso del quale ha fatto i primi, importanti minuti nella prima squadra dell’Use Computer Gross ci si aspetta da lui nella prossima annata un passo in avanti ed un peso ancora più importante negli equilibri della squadra. Assieme a Matteo De Leone, Tosti formerà infatti la coppia di lunghi a disposizione di coach Luca Valentino, proseguendo così nella politica di valorizzazione dei propri giovani che è la caratteristica più importante della nostra società.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa