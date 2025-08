Valli di Pesa e Virginio, accordo tra Comuni e Regione

Un accordo per la redazione del progetto di paesaggio denominato “Valli di Pesa e Virginio” tra la Regione Toscana e i Comuni di Montelupo Fiorentino, Barberino Tavarnelle, Castellina in Chianti, Greve in Chianti, Lastra a Signa, Montespertoli, Radda in Chianti, San Casciano Val di Pesa e Scandicci, verrà sottoscritto domani, mercoledì 6 agosto, alle ore 12, presso il Castello di Albola a Radda in Chianti (Si).

Il documento verrà siglato dall’assessore regionale al paesaggio Stefano Baccelli e dai rappresentanti dei nove Comuni. Al raggiungimento dell'obiettivo collaboreranno anche l'Autorità di Distretto dell'Appennino Settentrionale e il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno.

Si tratta del primo progetto di paesaggio il cui territorio coincide con quello di un contratto di fiume, che in questo caso coinvolge 62 soggetti (https://cdfpesa.it/).

