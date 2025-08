Zona Rossa alla Stazione, Confcommercio: "Serve massima collaborazione"

“La proroga della Zona Rossa è un provvedimento indispensabile, ma che da solo non può bastare: la complessità dell’area stazione richiede un’azione più ampia e strutturata, che punti a risolvere alla radice le troppe situazioni di violenza e degrado che affliggano il quartiere e di cui le attività commerciali sono le prime vittime” afferma il Direttore Generale Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.

“La riqualificazione passa necessariamente da una presenza più incisiva delle forze dell'ordine sul territorio, con controlli capillari e costanti, ma anche da un contrasto deciso a tutte le forme di abusivismo, commerciale e abitativo. La Zona Rossa rappresenta una risposta concreta a un’emergenza sotto gli occhi di tutti. È un segnale importante di attenzione ad una delle principali porte d'accesso della nostra città”.

“Gli imprenditori che ogni giorni lavorano rispettando le regole, contribuendo a rendere Pisa una città più accogliente per residenti e visitatori, deve poterlo fare in un contesto di piena sicurezza, senza il timore di subire aggressioni o intimidazioni, come purtroppo è già accaduto in passato”.

“I proprietari delle attività commerciali in zona stazione devono essere protagonisti del percorso di rilancio e da questo punto di vista auspichiamo la massima collaborazione con l'amministrazione comunale e le forze dell'ordine. Come Confcommercio continueremo ad impegnarci concretamente, segnalando alle autorità competenti episodi di irregolarità, degrado e insicurezza segnalati dalle imprese della zona”.

“Non possiamo più tollerare che un'intera area della città venga tenuta sotto scacco da pochi individui che delinquono costantemente. Bisogna invertire questa rotta e fornire rassicurazioni sempre maggiori a imprenditori e cittadini. Sono fondamentali controlli approfonditi e specifici su chi viola e non rispetta le regole, in una delle aree più vulnerabili della città Questo provvedimento va nella direzione giusta, ma è fondamentale non abbassare la guardia” conclude Pieragnoli.

Fonte: Confcommercio Pisa