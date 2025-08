Alla Casa della Comunità D’Annunzio il punto prelievo si sposta in via temporanea

Da sabato 9 agosto il punto prelievo della Casa della Comunità D’Annunzio, nel Quartiere 2 di Firenze, troverà una nuova collocazione nella parte posteriore dell’edificio, con ingresso sempre da via D’Annunzio 29. Il trasferimento dell’accettazione e delle postazioni per i prelievi e consegna campioni biologici si è reso necessario per far posto ai lavori PNRR che interverranno per ristrutturare gli ambienti destinati in via definitiva ai prelievi ematici.

Occorreranno alcuni mesi, sicuramente fino al prossimo autunno, un tempo durante il quale l’Azienda, nello scusarsi per eventuali disagi, ricorda che è comunque attiva la rete dei punti prelievo convenzionati. Nel Quartiere 2 sono attivi quelli convenzionati presso la Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale della Toscana (Via di Camerata n. 10) e presso Humanray S.r.l. (Via Quintino Sella n. 62/r). Di prossima apertura la sede di Fondazione Pubbliche Assistenze (PAS) (Via Campo di Marte n. 13-15-17).

Al termine dei lavori, i cittadini potranno godere di locali più nuovi e confortevoli, anche migliorati dal punto di vista dell’accessibilità. Il cantiere alla Casa della Comunità D’Annunzio ha preso il via a gennaio di quest’anno. Gli interventi si sono articolati per fasi in modo da non interrompere il servizio. All’interno della struttura sono ancora in corso gli adeguamenti degli spazi per ospitare gli ambulatori dei medici di medicina generale e gli altri ambulatori. L’obiettivo con i nuovi ambienti dedicati alla medicina generale è di realizzare quanto altro previsto per la Casa della Comunità di riferimento per i pazienti del Quartiere 2 di Firenze.

Si ricorda che per la zona di Firenze tutti i punti convenzionati per i prelievi ematici sono riportati anche sul sito aziendale (https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/diagnosi-e-cura/prelievi-diagnostica-e-cura) o seguendo il percorso Home/Come fare per/Prelievi. A questi punti prelievo è possibile accedere tramite il servizio regionale Zerocode (https://zerocode.sanita.toscana.it/#/public/preno).

Presso i punti prelievo convenzionati, i campioni sono esaminati dai laboratori aziendali pubblici.

Fonte: Ausl Toscana Centro

