Attiva la banda ultralarga nel comune di Sambuca Pistoiese

Da oggi anche gli abitanti del comune di Sambuca Pistoiese (Pt) hanno la possibilità di utilizzare la banda ultralarga (Bul). Open Fiber, la società che si è aggiudicata il bando Bul Aree Bianche, ha infatti realizzato nel comune pistoiese un’infrastruttura capace di collegare 1110 unità immobiliari, attraverso la stesura di oltre 36 km di fibra, con un investimento pari a 729.247 euro.

Con la nuova rete saranno molti i benefici per cittadini, imprese e pubblica amministrazione: tra le sedi pubbliche collegate con la banda ultralarga ci sono, oltre alla sede del Comune in località Taviano, le scuole di Pavana e di Treppio, la sede dell’Ecomuseo della montagna pistoiese, il presidio distrettuale con guardia medica di Taviano e la stazione dei Carabinieri di Pavana.

Le frazioni interessate sono quelle di Stabiazzoni, San Pellegrino, Casoni, Casa Morotti, Corniolo, Posola, Bellavalle, Torri, Treppio, Carpineta, Castello di Sambuca, Taviano, Pavana, Ponte della Venturina, Fondamento, Il Giardino.

“La banda ultralarga offre ai cittadini e alle imprese un ventaglio di opportunità in grado di far compiere un reale salto di qualità a tutti i territori della nostra regione, in particolar modo a quelli che ricadono nelle cosiddette aree bianche, cioè quelle altrimenti non appetibili per le compagnie telefoniche”, sottolineano il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore alla digitalizzazione Stefano Ciuoffo. “Siamo ormai arrivati alla copertura di più della metà dei territori che ci eravamo posti come obiettivo, ed entro il 2026 contiamo di concludere tutti gli interventi programmati. Le infrastrutture immateriali, come la fibra, sono un tassello essenziale per garantire eguali diritti a tutti i cittadini e a tutte le comunità e su questo tracciato proseguirà il nostro impegno”.

“Per il nostro Comune – afferma il sindaco di Sambuca Pistoiese Marco Breschi - si apre una nuova era che auspichiamo sarà di volano alla crescita. Il divario digitale sarà colmato in larga parte del territorio e i nostri cittadini potranno accedere ad un servizio che aprirà nuove prospettive per la vita quotidiana e per la vita lavorativa. La disponibilità della banda ultralarga è un passaggio importante per la ripartenza del nostro territorio che consentirà di implementare importanti servizi e sperimentare le nuove potenzialità aperte dell'intelligenza artificiale. In ultimo un grazie alla Regione Toscana, in particolare all’assessore Stefano Ciuoffo e a Riccardo Trallori, e alla consigliera comunale Marina Stocchi, che ha costantemente seguito l’iter dei lavori”.

I cittadini e le cittadine di Sambuca Pistoiese potranno verificare la copertura del proprio indirizzo di residenza e consultare le offerte degli operatori economici visitando il sito web di Open Fiber https://openfiber.it/verifica-copertura/.

