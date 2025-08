Autolinee Toscane lancia Blink, il nuovo sistema digitale per i biglietti dell'autobus

La Toscana è oggi leader nel panorama turistico nazionale. Nel 2023 è stata tra le prime tre in Italia per numero di presenze, contribuendo significativamente al 58,3% del totale nazionale, con Veneto e Trentino-Alto Adige/Sudtirol. E per l'estate 2025 ci si attende un incremento dei flussi del +0,3%, con oltre 5,8 milioni di arrivi e circa 22,1 milioni di pernottamenti. Uno scenario dinamico dove il viaggio intermodale, con arrivi in regione che possono avvenire via treno, aereo o auto, affiancato da spostamenti sul territorio tramite servizio pubblico su gomma, rappresenta una soluzione fondamentale per le esigenze dei viaggiatori. In questo scenario l'accessibilità e la semplicità d'uso dei servizi digitali rappresentano ormai un elemento determinante per chi ha bisogno di spostarsi – sia per piacere che per lavoro. Proprio per questo, at – autolinee toscane, l'azienda regionale di trasporto pubblico su gomma, ha ideato e lanciato Blink, la nuova piattaforma digitale che mira a rendere più semplice e immediato l'acquisto di biglietti.

"Oggi, il panorama turistico toscano è profondamente digitalizzato: oltre l'86% degli operatori gestisce quotidianamente le prenotazioni online, da cui proviene oltre il 60% delle prenotazioni per la stagione estiva 2025. In questo scenario, Blink emerge come la soluzione ideale per facilitare l'esperienza di viaggio di chi si vuole muovere in autobus nelle città Toscane. La piattaforma consente di acquistare fino a 10 biglietti in un'unica sessione, con possibilità di pagamento con carte di debito, credito e prepagate dei principali circuiti, inoltro via e-mail a terzi e attivazione semplice tramite link. Nessuna registrazione, massima accessibilità e utilizzo immediato. Una volta ricevuta la mail con il titolo acquistato, sarà sufficiente cliccare sul link per attivarlo e visualizzare il biglietto con QR code che servirà anche in caso di controllo a bordo. Un sistema comodo, rapido, intuitivo e perfettamente in linea con le abitudini digitali di chi oggi usufruisce del servizio pubblico", spiega Caterina Piccardi, Customer Sales Manager di at - autolinee toscane.

Blink di at si propone come un'opzione di acquisto utile anche e soprattutto per la Generazione Z che sta diventando sempre più protagonista di un significativo cambio di paradigma nella mobilità e fa degli spostamenti sostenibili una scelta consapevole. Secondo una ricerca di Skuola.net, il 60% dei giovani intervistati si dichiara attento a limitare le emissioni di CO2, scegliendo con cura i mezzi per gli spostamenti. Il 68% si mostra inoltre disposto a modificare le proprie abitudini, privilegiando il servizio pubblico (bus, tram, metropolitane, treni locali) o sperimentando forme di micromobilità.

"Spostarsi in autobus è una scelta sostenibile e incredibilmente pratica: non solo si contribuisce a ridurre l'impatto ambientale, ma si evitano anche le principali seccature del viaggio, come la ricerca di parcheggio nelle zone turistiche, il rischio di multe e lo stress di guidare su strade sconosciute. Ed è proprio per rispondere a queste esigenze, e per facilitare chi desidera vivere la Toscana in piena libertà, che Blink si rivela la soluzione perfetta, ideale per piccoli gruppi di amici o famiglie numerose e ci rende l'unica realtà italiana ad avere così tanti canali e così tante possibilità per comprare titoli di viaggio. Il nostro obiettivo è rendere l'accesso al trasporto pubblico quanto più immediato possibile, valorizzando al tempo stesso la capillarità della nostra rete. Vogliamo che prendere un autobus, dalla costa all'entroterra, sia facile quanto prenotare un hotel o acquistare un biglietto per un museo" aggiunge Arzachena Leporatti, Brand Manager di at - autolinee toscane.

Nato a luglio 2025, Blink è stato lanciato a supporto della stagione estiva proprio per agevolare le persone nella gestione dei propri viaggi e nell'organizzazione dei vari itinerari. Per dare massima visibilità a questo servizio, at – autolinee toscane ha dato vita a una campagna di comunicazione capillare e multicanale su tutto il territorio regionale.

La campagna, pensata come una chat whatsapp, è stata posizionata in formato billboard all'interno dei principali punti strategici del turismo intermodale, tra cui pensiline degli autobus, stazioni, in prossimità delle biglietterie, ma anche nelle autostazioni. In aggiunta la campagna è on air anche in versione digitale su sito, app, social, landing page, app di viaggio terze, etc.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa