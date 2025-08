Da settembre a Castelfranco sarà vietato usare i sacchi neri per la raccolta di rifiuti

Scatta dal 1 di settembre, in tutto il comune di Castelfranco di Sotto il divieto di utilizzo dei sacchi neri per la raccolta dei rifiuti. Nell'ordinanza emessa dal comune si legge: “E' fatto divieto assoluto di depositare ed esporre qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti, tali da impedire la verifica del corretto conferimento”.

Questo è quanto stabilito dall'amministrazione comunale del sindaco Mini. Il divieto di utilizzo dei sacchi neri si rivolge a tutte le tipologie di rifiuti e in modo particolare ai rifiuti indifferenziati. Nella disposizione comunale infatti si richiama anche al divieto di miscelare varie tipologie di rifiuti in uno stesso sacchetto. Una decisione netta, che punta a migliorare la differenziazione dei rifiuti da parte dei cittadini e che coinvolgerà tutto il territorio comunale.

“Al momento – spiega il sindaco Fabio Mini - noi produciamo troppi rifiuti indifferenziati e questo comporta dei costi alti che incidono pesantemente sulla tari. Cominciare a fare una raccolta differenziata più efficiente e che ci permetta di superare il tetto del 70 per cento significa far risparmiare tutti gli utenti. Il conferimento in discarica dei rifiuti indifferenziati è una della voci che pesa di più nel conto della tari e una delle azioni che possiamo fare è quella di conferire meno rifiuti in discarica per far risparmiare tutti”.

L'ordinanza diventerà vigente lunedì 1 settembre e da quella data partiranno i controlli da parte degli operatori ecologici di Geofor, attraverso l'ispezione dei rifiuti imballati. Gli operatori, qualora trovino rifiuti conferiti in modo improprio, perché è stato utilizzato un sacco nero o comunque non trasparente, che ha impedito l'ispezione o perché nel contenitore è stato conferito un rifiuto che appartiene a un'altra tipologia, il sacco sarà classificato come “rifiuto non conforme” e non verrà ritirato. A quel punto l'utente dovrà rimuoverlo dalla strada e confezionarlo correttamente. Sono previsti anche controlli da parte della polizia municipale per garantire l'osservanza dell'ordinanza e per tanto i trasgressori potranno incorrere in sanzioni pecuniarie emesse dagli agenti di polizia municipale.

Con l'ordinanza è anche stato ribadito che la fascia oraria di esposizione dei rifiuti da parte dell'utenza, che è stata stabilita dalle 21 del giorno precedente la raccolta e non oltre le 6 del giorno della raccolta, eccezione fatta per gli esercenti, che potranno conferire i rifiuti filo strada al momento della chiusura dell'esercizio.

Merita ricordare anche che i rifiuti devono essere conferiti con i relativi mastelli.

“Abbiamo richiamato – spiega ancora il sindaco Mini – gli orari di conferimento perché non possiamo continuare ad avere rifiuti in strada a tutte le ore del giorno, è un problema di decoro e di igiene, per questo ho voluto fare chiarezza una volta per tutte sugli orari di esposizione dei rifiuti. E anche su questo aspetto vigileremo con la polizia municipale e se necessario non escludiamo di ricorrere a misure sanzionatorie”.

“Le sanzioni – dice ancora il sindaco - scatteranno anche per chi non fa correttamente la raccolta differenziata o continua a utilizzare il sacco nero o comunque non trasparente. Là dove il cittadino, dovesse ripetere l'errore più volte, dopo la segnalazione di rifiuto non conforme degli operatori ecologici di Geofor, non esiteremo ad applicare la legge e quindi procedere a sanzionare i trasgressori di questa ordinanza e dei regolamento comunali.

In sostanza è ora di farla finita a Castelfranco di fare finta di niente. I problemi di conferimenti dei rifiuti ci sono e continuare così equivale a non fare niente per risolverli, lasciando che la tari continui ad aumentare. Non è facile fermare questi aumenti, ma noi ci dobbiamo provare nell'interesse di tutta la collettività, a cominciare dalla corretta differenziazione dei rifiuti”.

Nell'ordinanza il comune ha anche richiamato il calendario della raccolta porta a porta nella sua forma canonica, che comunque potrà subire modifiche in particolari momenti dell'anno.

Il calendario rimane quello in vigore e prevede: il lunedì il ritiro dell'organico per tutto l'anno e il ritiro dei pannoloni. Il martedì il ritiro del multimateriale leggero, il mercoledì solo nei mesi di luglio e agosto un secondo giro di ritiro dell'organico. Il giovedì invece vengono invece ritirati i rifiuti indifferenziati e il venerdì per tutto l'anno è attestato il secondo ritiro dell'organico. Il sabato gli operatori Geofor portano via carta e cartone. Per il vetro il conferimento rimane quello alla campana verde.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

