Certaldo "Calici di Stelle DiVin Boccaccio", un connubio tra vino, arte e folklore

L’incantevole borgo medievale di Certaldo Alto si prepara ad accogliere un evento unico nel suo genere: "Calici di Stelle DiVin Boccaccio", in programma dall’8 al 10 agosto.

«Certaldo è da sempre un luogo in cui la cultura, l’enogastronomia e le tradizioni si incontrano e si fondono in esperienze autentiche. Con “Calici di Stelle DiVin Boccaccio” vogliamo offrire un'occasione speciale per riscoprire il nostro borgo attraverso il vino, l’arte e il folklore, valorizzando il lavoro dei produttori e degli artisti locali, in un’atmosfera suggestiva e accogliente. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che rendono possibile questa manifestazione, che arricchisce il calendario degli eventi estivi e rafforza l’identità culturale e sociale del nostro Comune», dichiara il sindaco di Certaldo, Giovanni Campatelli.

Questa manifestazione, che unisce la degustazione di vini del territorio locale alla tradizione culturale e artistica del comprensorio, sarà un appuntamento imperdibile.

La centrale Via Boccaccio ospiterà trenta produttori locali, che offriranno oltre cento etichette di vini, raccontando storie di passione e tradizione racchiuse in ogni calice.

I visitatori potranno passeggiare nella centrale Via Boccaccio, assaporando vini pregiati e apprezzando e votando 20 grandi bottiglie alte oltre 2 metri che rappresentano delle reali opere d'arte realizzate dagli artisti locali del gruppo degli acquarellisti guidati dal Maestro Arch. Massimo Tosi.

"Calici di Stelle DiVin Boccaccio" non è solo un evento di attualità enologica: la manifestazione darà spazio a una rievocazione dedicata a un concorso tra i vini dei Camporaioli, autoproduttori amatoriali di vini per autoconsumo; questo particolare contesto sarà contornato da esibizioni artistiche e spettacoli della tradizione con suoni di un tempo e uno spettacolo condotto dal gruppo "I Toscanacci", animando le vie del borgo e creando un dialogo armonioso tra il piacere del gusto e l'incanto dell'arte.

Per chi desidererà invece approfondire la conoscenza del mondo enogastronomico, l'evento propone un ciclo di masterclass guidate da esperti del settore. I partecipanti avranno l'opportunità di scoprire i segreti della degustazione di vino, olio e distillati ed imparare a riconoscere le sfumature delle eccellenze locali.

Appuntamento quindi a Certaldo dall'8 al 10 agosto per un'esperienza indimenticabile, tra stelle, calici e la magia senza tempo di Boccaccio.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

