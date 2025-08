Commemorata a Marina di Pisa la Battaglia della Meloria

Si è svolta questa mattina, mercoledì 6 agosto 2025, a Marina di Pisa, di fronte alla Torre della Meloria, la cerimonia di commemorazione della storica Battaglia della Meloria, combattuta il 6 agosto 1284 tra le flotte di Pisa e Genova. Un corteo di imbarcazioni, accompagnato dalla Capitaneria di Porto, è salpato dal Porto di Marina di Pisa verso le Secche della Meloria, luogo simbolo della battaglia. In segno di omaggio ai caduti è stata lanciata in mare una corona d’alloro. La cerimonia è stata organizzata dal Comune di Pisa insieme all’Associazione Il Mosaico e ha visto la partecipazione del sindaco Michele Conti, dell’assessore Riccardo Buscemi e delle autorità civili e militari locali.

«La Battaglia della Meloria — ha dichiarato il sindaco di Pisa Michele Conti — rappresenta una ricorrenza molto importante per la nostra città. In quell’evento tanti nostri concittadini della Pisa medievale caddero a largo del nostro mare, segnando profondamente la storia di quel periodo. Pisa fu una grande repubblica marinara, che dominò il Mediterraneo con un impero significativo, comprendente Corsica, Sardegna e Baleari. Purtroppo, da quel momento iniziò un lento declino che portò la nostra città a essere meno protagonista nella vita economica del Mediterraneo. Vogliamo ricordare questi valorosi perché hanno contribuito a rendere grande la nostra città, sia nel passato sia nel presente.»

«Ricordiamo chi ha versato il proprio sangue — afferma l’assessore ai Gemellaggi Riccardo Buscemi — in questa e in altre circostanze. Non si tratta del ricordo di una sconfitta, ma di un evento che ha segnato profondamente la storia della nostra Repubblica. I pisani furono coraggiosi e affrontarono la battaglia nonostante fossero in inferiorità numerica. Ci furono morti e prigionieri, molti dei quali furono deportati e rimasero per 25 anni a Genova. Da questo evento nacquero anche le basi per una collaborazione tra Pisa e Genova, due città bellissime e storiche. A Genova, infatti, esiste un quartiere pisano con la chiesa di San Torpè, tracce evidenti della nostra presenza e identità. Questa commemorazione non è un momento per i nostalgici, ma un’occasione per ricordare, guardare avanti e creare nuove sinergie.»

Questa commemorazione si inserisce in un percorso di memoria condivisa, che ieri, 5 agosto, ha visto una cerimonia gemella a Genova, presso il Campo Pisano. A 741 anni di distanza da quegli eventi drammatici, la rievocazione della Battaglia della Meloria rappresenta un momento di unione e riconciliazione tra le antiche Repubbliche Marinare di Pisa e Genova.

La manifestazione è stata possibile grazie alla collaborazione tra numerosi enti e associazioni: il Comune di Pisa, il Comune di Genova, la Capitaneria di Porto di Livorno, Porto di Pisa, Croce Rossa Italiana, Associazione Il Mosaico, Accademia dei Disuniti, Associazione Marinai d’Italia, Archeo Club Pisa, Amici di Pisa, Lega Navale Pisa, oltre alle associazioni genovesi Pro Loco Centro Antico e Gruppo Balestrieri San Giorgio.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa