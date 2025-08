Emessa ordinanza di divieto temporaneo di balneazione a Marina di Pisa

Il Sindaco di Pisa ha firmato un’ordinanza che dispone il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare situato a sud della foce dell’Arno, compreso tra piazza Baleari e piazza Sardegna, in località Via Repubblica Pisana. Il provvedimento si basa sulla comunicazione di ARPAT che ha evidenziato l’esito sfavorevole delle analisi sul campione d’acqua prelevato il 4 agosto 2025, con un valore di Escherichia coli superiore ai limiti previsti dalla normativa, rendendo l’area temporaneamente non idonea alla balneazione. Il divieto ha finalità precauzionali e resterà in vigore fino a nuova comunicazione da parte degli enti competenti.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

