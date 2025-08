Torna la Festa del Volontariato Sancascianese: clownterapia e sorriso al centro della 19esima edizione

Un festival che vuole sorridere, esprimere concretamente atti di solidarietà a favore dei più deboli e diffondere i valori della diversità e della resilienza come fonte di ricchezza umana e sociale, come strumento di aggregazione e condivisione, al fianco di circa 300 volontari e volontarie provenienti da oltre venti associazioni del territorio sancascianese. Da sabato 30 agosto a domenica 7 settembre prende vita negli spazi del Parco Dante Tacci, a due passi dal centro storico del capoluogo, la Festa del Volontariato Sancascianese, uno degli eventi di carattere umanitario più rilevanti della Toscana che mette insieme energie, risorse, cultura della responsabilità e impegno civico di tutte le associazioni di volontariato, Onlus e NoProfit, del territorio. Al centro della manifestazione, che si classifica al primo posto in Italia per il numero di associazioni aderenti, è il tema del sorriso e della clownterapia.

“Intendiamo valorizzare la figura del clown – commenta la presidente dell’associazione Festa del Volontariato Ilaria Manzati - in tutti i suoi aspetti, dal circense all’artista di strada, dal prestigiatore al clown musicista, fino all’importante figura del clown-dottore”. La diciannovesima edizione della kermesse che miscela concerti musicali, spettacoli e performances teatrali, intrattenimento, incontri, cultura giovanile, gastronomia, occasioni di scambio e riflessione, ha scelto di sostenere le tre realtà toscane più importanti che operano con la clownterapia: VIP (Viviamo In Positivo), Firenze OdV Soccorso Clown s.c.s e Clowncare m’illumino d’immenso Onlus. “Il cuore della manifestazione sarà la clownterapia, – approfondisce la presidente - l’arte di curare con un sorriso, dove l’umorismo incontra la fragilità umana”.

“L’obiettivo è quello di trasmettere il valore universale del sorriso – aggiunge il vicepresidente Emanuele D’Avino - come gesto comunicativo, terapeutico e umano e promuovere la conoscenza della resilienza come forza trasformativa. Vogliamo offrire a tutte e tutti l’opportunità di avvicinarsi e scoprire le realtà più significative del nostro territorio che operano attraverso la terapia del sorriso”.

“Anche quest’anno – dichiara il sindaco Roberto Ciappi – la Festa del Volontariato Sancascianese è frutto di un lavoro di squadra che mette in rilievo gli sforzi e il salto di qualità, compiuti in termini artistici e culturali, nel corso degli anni. Il mio ringraziamento va ai tantissimi volontari e volontarie e alle oltre venti associazioni che si adoperano per realizzare uno dei momenti più alti del nostro fare comunità”.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino

