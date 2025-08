Galli (Lega) su Toscana Aeroporti: "In cinque anni mai trovato il tempo di venire in Commissione"

"Per una volta non vogliamo affrontare da un punto di vista prettamente tecnico l’argomento relativo all’aeroporto di Firenze, ma evidenziare una palese e grave stortura che testimonia, a nostro avviso, una netta sudditanza della Regione nei confronti di Toscana Aeroporti" afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega. "In cinque lunghi anni, infatti, nonostante le ripetute e pressanti richieste del sottoscritto, l’Ad Naldi non ha mai avuto il tempo o, meglio, la voglia di venire a rispondere a determinati quesiti in Commissione. Al contrario delle continue e pompose conferenze stampa per presentare progetti uno dopo l'altro (a proposito, ora, dopo le Cupole del Brunelleschi aspettiamo con ansia uno "spaccato" di Michelangelo!). Uno sgarbo istituzionale che ci indigna e che abbiamo, vanamente, più volte segnalato. L'unica occasione in cui era stato fissato un appuntamento, tutto è poi saltato perché non era disponibile il Presidente Giani (a conoscenza dell’impegno da più di un mese, ma per noi Consiglieri, non era certo necessaria la presenza di un "badante" Governatore per parlare con lo stesso Naldi)" aggiunge Galli. "Tutto ciò testimonia plasticamente come la Regione sia suddita di Toscana Aeroporti e che la citata società, dunque, che gode di ripetute sovvenzioni pubbliche plurimilionarie, possa fare il bello e cattivo tempo, senza che nessuno, ogni tanto, la richiami all’ordine. Un atteggiamento, questo, che stigmatizziamo apertamente. I problemi sul tappeto sono ancora tanti ed irrisolti, ma se non c’è nemmeno un minimo di dialogo fra le parti (almeno con i Consiglieri regionali) diventa praticamente impossibile ragionare appieno su tematiche importanti. Tutto ciò, lo ribadisco, - conclude il consigliere - è irrispettoso vergognoso ed inaccettabile".

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate