Gialloblu Castelfiorentino, Lazzeretti confermato allenatore

Dopo la salvezza conquistata nell’ultimo campionato di serie C, il settore femminile riparte da una solida certezza: Gianni Lazzeretti. Sarà ancora lui, per il terzo anno consecutivo, il capo allenatore del sodalizio castellano che quest’anno scenderà in campo sotto le vesti del Gialloblu Castelfiorentino. Una rosa per gran parte confermata, nella quale sono stati inseriti tre innesti con l’obiettivo di migliorare il piazzamento della scorsa stagione.

Oltre alla prima squadra, il settore femminile vedrà ai nastri di partenza anche il gruppo Under 17, composto dalle ragazze nate negli anni 2009/2010/2011/2012.

“In sintonia con le ragazze, abbiamo ritenuto che ci fossero le condizioni per continuare insieme, con l’obiettivo comune di migliorare il risultato dello scorso anno – spiega Gianni Lazzeretti -. C’è una grande voglia di rivalsa dopo una stagione in cui, per vari fattori negativi, abbiamo pagato un periodo di difficoltà tra dicembre e febbraio che ci ha condizionato, ma al quale abbiamo avuto la capacità di reagire e che sicuramente ci servirà da lezione per la nuova stagione ormai alle porte. Oltre a confermare quasi in toto la rosa dell’ultimo anno, siamo contenti di essere riusciti ad aggiungere alcune giocatrici che riteniamo di grande valore e che sono certo contribuiranno ad alzare il nostro livello. Colgo l’occasione – conclude il coach – per salutare tutti i nostri sostenitori e sostenitrici che, soprattutto nella seconda parte della scorsa stagione, hanno fatto il tifo per noi dagli spalti del PalaGilardetti, e che non vedo l’ora di ritrovare all’inizio della prossima, con ancora più entusiasmo”.

Ecco dunque la rosa e lo staff 2025/2026:

Playmaker: Camilla Dani (2008, confermata)

Guardie: Giulia Lucchesi (1986, confermata), Sara Bellantoni (2002, confermata), Elisa De Felice (1999, confermata), Lubna Moustakalle (1999, confermata), Elena D’Amborsio (2007, confermata), Sara L’Ala (2006, da Empoli)

Ali: Nicol Banchelli (1999, confermata), Viola Bandinelli (1994, confermata), Gloria Calugi (2002, confermata), Emma Fiaschi (2006, da Empoli)

Centri: Chiara Baldinotti (1998, confermata), Alessia Ancillotti (2004, confermata), Caterina Canepa (1992, confermata), Mariya Samoylych (2006, da Empoli)

Staff tecnico: Gianni Lazzeretti allenatore, Fabrizio Iserani vice allenatore, Giulio Buti preparatore fisico, Antonella Costa team manager, Gino Donati dirigente accompagnatore

Il raduno è fissato per mercoledì 27 agosto, alle ore 21, al PalaGilardetti.

